Mundial 2026: Listas finales confirmadas de los 48 países (1,250 jugadores)

Cada uno de los 48 países reveló su lista final de 26 jugadores que los representará en el Mundial 2026, mismo que se llevará a cabo entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial tendrá a 48 países distribuidos en 12 grupos con 4 integrantes por cada uno de ellos. Los dos primeros y los 8 mejores terceros lugares clasificarán a las rondas de eliminación directa.

Por lesión, las listas finales podrían sufrir modificaciones hasta 24 horas antes del debut de cada uno de los países involucrados.

* Dos de las listas finales (Argelia y Portugal) cuentan con 27 convocados debido a la presencia de 4 porteros, norma avalada por FIFA para el Mundial 2026.

GRUPO A

México

Guillermo Ochoa, Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Gilberto Mora, César Huerta, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Gimenez, Guillermo Martínez, Armando González y Raúl Jiménez.

Sudáfrica

Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine, Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele, Ime Okon, Samukele Kabini, Mbekezeli Mbokazi, Teboho Mokoena, Jayden Adams, Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Themba Zwane y Thapelo Maseko.

Corea del Sur

Jo Hyun-woo, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun, Kim Min-jae, Jo Yu-min, Lee Han-beom, Kim Tae-hyun, Park Jin-seop, Lee Ki-hyeok, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Jens Castrop, Kim Moon Hwan, Yang Hyun-jun, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Kim Jin-kyu, Bae Jun-ho, Um Ji-sung, Hwang Hee-chan, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Oh Hyun-kyu, Son Heung-min y Cho Kyu-sung.

Chequia

Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk, Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský, Tomáš Chorý, Adam Hložek, Mojmír Chytil, Jan Kuchta y Patrik Schick.

El Estadio Ciudad de México será sede de 2 partidos del Grupo A durante el Mundial 2026. Mexsport

GRUPO B

Canadá

Maxime Crépeau, Owen Goodman, Dayne St. Clair, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman, Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Jacob Shaffelburg, Stephen Eustáquio, Marcelo Flores, Ismaël Koné, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Jonathan David, Promise David, Cyle Larin y Tani Oluwaseyi.

Bosnia

Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic y Edin Dzeko.

Qatar

Salah Zakaria, Mahmoud Abunada, Meshaal Barsham,Hashmi Hussein, Ayoub Alawi, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Issa Laaye, Lucas Mendes, Sultan Al-Brake, Homam Al-Amin, Mohammed Al-Manai, Jassem Jaber, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Abdulaziz Hatem, Assim Madibo, Tahseen Mohammed, Edmilson Junior, Almoez Ali, Akram Afif, Mohammed Muntari, Youssef Abdulrazzaq, Ahmed Alaa, Hassan Al-Haydos y Ahmed Al-Janahi.

Suiza

Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer, Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Rubén Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye y Noah Okafor.

El 2º del Grupo B podría ser rival del Tri en 16avos de Final en caso de que México termine como A2. Mexsport

GRUPO C

Brasil

Alisson, Ederson, Weverton, Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibáñez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan y Vinicius Jr.

Marruecos

Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Tagnaouti,Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Issa Diop, Redouane Halhal, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Abdessamad Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Yassine Gessime y Ayoub Amaimouni-Echghouyabe.

Haití

Johny Placide, Alexandre Pierre, Josue Duverger, Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Duke Lacroix, Martin Experience, JK Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy, Leverton Pierre, Carl-Fred Sainte, Danley Jean-Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Woodensky Pierre, Simon Dominique, Louicius Deedson, Ruben Providence, Josue Casimir, Derrick Etienne, Wilson Isidor, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Yassin Fortune y Lenny Joseph.

Escocia

Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly, Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney, Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay, Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland y Ross Stewart.

Neymar será la gran sensación del Grupo C durante el Mundial 2026. Mexsport

GRUPO D

Estados Unidos

Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady, Alex Freeman, Antonee Robinson, Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Max Arfsten, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Auston Trusty, Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman, Ricardo Pepi, Tim Weah, Christian Pulisic, Haji Wright, Folarin Balogun y Alejandro Zendejas.

Paraguay

Orlando Gill, Roberto Junior Fernández, Gastón Olveira,Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, José Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabián Balbuena, Diego Gómez, Mauricio Magalhaes, Damián Bobadilla, Briaian Ojeda, Andrés Cubas, Matías Galarza, Alejandro Romero, Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Ávalos, Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria.

Australia

Patrick Beach, Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Cameron Devlin, Jason Geria, Lucas Herrington, Ajdin Hrustic, Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Jacob Italiano, Paul Izzo, Mathew Leckie, Awer Mabil, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Mat Ryan, Harry Souttar, Mohamed Touré, Kai Trewin, Nishan Velupillay, Cristian Volpato y Tete Yengi

Turquía

Altay Bayındır, Mert Gunok, Uğurcan Cakir, Abdülkerim Bardakci, Merih Demiral, Çağlar Soyuncu, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Mert Muldur, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Mehmet Zeki Celik, Hakan Calhanoglu, İsmail Yuksek, Kaan Ayhan, Orkun Kokcu, Salih Ozcan, Arda Guler, Barış Alper Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gul, İrfan Can Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oğuz Aydin y Yunus Akgun.

GRUPO E

Alemania

Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nuebel, Nico Schlotterbeck, David Raum, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Malick Thiaw, Aleksandar Pavlovic, Antonio Ruediger, Angelo Stiller, Leon Goretzka, Maximilian Beier, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Kai Havertz, Lennart Karl, Florian Wirtz, Deniz Undav, Nick Woltemade y Leroy Sané.

Curazao

Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room, Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Juriën Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo, Roshon van Eijma, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Arjany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe, Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorre, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia y Jearl Margaritha.

Costa de Marfil

Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont, Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfried Singo, Seko Fofana, Parfait Guiagon, Franck Kessie, Christ Oulai, Ibrahim Sangare, Jean-Michael Seri, Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré y Elye Wahi.

Ecuador

Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez, Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Piero Hincapié, Félix Torres, Yaimar Medina,Alan Franco, Alan Minda, John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Kendry Paéz, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Enner Valencia, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez, Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Anthony Valencia y Jeremy Arévalo.

Alemania y Ecuador volverán a encontrarse en una Copa del Mundo; se medirán en el estadio de la Final. Redes sociales

GRUPO F

Países Bajos

Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen, Nathan Aké, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke,Jurriën Timber, Jorrel Hato, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer, Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville y Wout Weghorst.

Japón

Zion Suzuki, Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnoske Suzuki, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sanno, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki, Kento Shoigai y Keisuke Goto.

Suecia

Kristoffer Nordfeldt, Viktor Johansson, Jacob Widell Zetterström, Daniel Svensson, Victor Lindelof, Isak Hien, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson, Emil Holm, Hjalmar Ekdal, Erik Smith, Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli, Alexander Bernhardsson, Ken Sema, Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Túnez

Sabri Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahman, Ali Abdi, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hamida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valery, Mortadha Ben Ouane, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Mohamed Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri, Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saad y Sebastian Tounekti.

El Estadio Monterrey será testigo del partido 1,000 de los Mundiales: Japón Vs Túnez. Mexsport

GRUPO G

Bélgica

Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders, Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Arthur Theate, Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers y Leandro Trossard.

Egipto

Mohamed El-Shenawy, Mostafa Shobeir, El-Mahdi Soliman, Mohamed Alaa, Mohamed Abdelmonem, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh, Tarek Alaa, Rami Rabia, Hamdi Fathi, Karim Hafez,Marwan Attia, Ahmed Mostafa "Zizo", Mahmoud Hassan "Trezeguet", Emam Ashour, Mostafa Abdel Raouf, Mohannad Lasheen, Haitham Hassan, Mahmoud Saber, Ibrahim Adel, Nabil Emad, Omar Marmoush, Hamza Abdel Karim y Mohamed Salah.

Irán

Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand, Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Ramin Rezaeian, Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi, Ali Alipour, Dennis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh, Mehdi Taremi y Shahriar Moghanlou.

Nueva Zelanda

Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis De Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman, Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenić, Ryan Thomas, Kosta Barbarouses, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Jesse Randall, Sarpreet Singh, Ben Waine y Chris Wood.

GRUPO H

España

Unai Simón, David Raya, Joan García, Pedro Porro, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Eric García, Álex Grimaldo, Marc Cucurella, Rodri, Martín Zubimendi, Gavi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Álex Baena, Dani Olmo, Ferrán Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias y Lamine Yamal.

Cabo Verde

Carlos dos Santos, Marcio Rosa, Vozinha, Sidny Cabral, Diney Borges, Logan Costa, Roberto Lopes, Steven Moreira,Wagner Pina, Kelvin Pires, Stopira, Telmo Arcanjo, Deroy Duarte, Laros Duarte, Joao Paulo Fernandes, Jamiro Monteiro, Kevin Pina, Yannick Semedo, Gilson Benchimol, Jovane Cabral, Dailon Livramento, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Garry Rodrigues, Willy Semedo y Helio Varela.

Arabia Saudita

Nawaf al-Aqidi, Mohamed al-Owais, Ahmed Alkassar, Saud Abdulhamid, Jehad Thakri, Abdulelah al-Amri, Hassan Tambakti, Ali Lajami, Hassan Kadesh, Moteb al-Harbi, Nawaf Boushal, Ali Majrashi, Mohammed Abu Alshamat,Ziyad al-Johani, Nasser al-Dawsari, Mohamed Kanno, Abdulah al-Khaibari, Alaa al-Hejji, Musab al-Juwayr, Sultan Mandash, Ayman Yahya, Khalid al-Ghannam, Salem al-Dawsari, Abdulah al-Hamdan, Feras al-Brikan y Saleh al-Shehri.

Uruguay

Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele, Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez,Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.

El Estadio Guadalajara recibirá el partido entre España y Uruguay. Redes sociales

GRUPO I

Francia

Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano, N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery, Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise, Marcus Thuram y Kylian Mbappé.

Irak

Fahad Talib, Jalal Hassan, Ahmed Basil, Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon, Amir al-Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Youssef Amyn, Marko Farji, Ali Jassim, Ali al-Hamadi, Ali Yousef, Aymen Hussein y Mohanad Ali.

Senegal

Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw, Krepin Diatta, Moussa Niakhate, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Mamadou Sarr, El-Hadji Malick Diouf, Ismail Jakobs, Idrissa Gueye, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Lamine Camara, Pathe Ciss, Bara Ndiaye, Sadio Mané, Bamba Dieng, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Ismaila Sarr y Cherif Ndiave.

Noruega

Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik, Julian Ryerson, Marcus Holmgren Pedersen, David Moller Wolfe, Fredrik Bjorkan, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Leon Skiri Ostigard, Sondre Langas, Henrik Falchener, Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard,Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge y Erling Haaland.

El Gillette stadium será sede del Francia Vs Noruega, el partido con más reflectores de la Fase de Grupos. Mexsport

GRUPO J

Argentina

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Leonardo Balerdi, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, José Manuel López, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

*Argelia

Oussama Benbot, Melvin Mastil, Abdelatif Ramdane, Luca Zidane, Achref Abada, Rayan Aït-Nouri, Zinédine Belaïd, Rafik Belghali, Ramy Bensebaïni, Samir Chergui, Jaouen Hadjam, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai, Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Farès Chaïbi, Ibarhaim Maza, Yacine Titraoui, Ramiz Zerrouki, Mohamed Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Farès Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa y Riyad Mahrez.

Austria

Patrick Pentz, Alexander Schlager, Florian Wiegele, David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Friedl,Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Alexander Prass, Michael Svoboda, Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Romano Schmid, Alessandro Schopf, Nicolas Seiwald, Paul Wanner, Patrick Wimmer,Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch y Sasa Kalajdzic.

Jordania

Yazeed Abu Laila, Abdullah Al-Fakhour, Noor Bani Attieh, Abdullah Nasib, Saad Al‑Rosan, Yazan Al‑Arab, Saleem Obeid, Mohammad Abu Al‑Nadi, Hossam Abu Al‑Dahab, Ehsan Haddad, Anas Bani, Muhannad Abu Taha, Mohammad Abu Hasheesh, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Saadeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Mohammad Al-Daoud, Mahmoud Al-Mardi, Mousa Al-Tamari, Ouda Al-Fakhouri, Mohammad Abu Zraiq, Ali Azaizeh, Ibrahim Sabra y Ali Olwan.

Lionel Messi será el primer jugador en la historia en aparecer en la cancha durante seis Copas del Mundo. Mexsport

GRUPO K

*Portugal

Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nelson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo, Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.

Congo

Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi, Dylan Batubinsika, Aaron Tshibola, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Theo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele y Yoane Wissa.

Uzbekistán

Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev, Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Jakhongir Urozov, Avazbek Ulmasaliev, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrobekov, Oston Urunov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeev y Azizbek Amonov.

Colombia

Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Ditta, Johan Mojica, Déiver Machado, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.

Cristiano Ronaldo podría convertirse en el único futbolista en la historia en anotar en 6 ediciones de Copa del Mundo. X: @selecaoportugal

GRUPO L

Inglaterra

Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford, Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence, Tino Livramento, Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon y Noni Madueke.

Croacia

Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur, Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Kristijan Jakic, Martin Erlic, Luka Vuskovic, Luka Modrić, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Igor Matanovic y Petar Musa.

Ghana

Joseph Anang, Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Kojo Oppong Preprah, Baba Abdul Rahman, Alidu Seidu, Marvin Senaya, Augustine Boakye, Abdul Fatawu Issahaku, Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Kamal Deen Sulemana, Caleb Yirenkyi, Prince Kwabena Adu, Jordan Ayew, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Iñaki Williams y Brandon Thomas-Asante.

Panamá

Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio, César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Christian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero, Azarías Londoño, Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.

