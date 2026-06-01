Cómo llegar al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026

Los aficionados que asistan a los partidos de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México tendrán varias alternativas para llegar al inmueble, aunque las autoridades recomiendan privilegiar el transporte público debido a los cierres viales que acompañarán al operativo de la "última milla".

Metro, Tren Ligero, Metrobús, taxis de aplicación y el sistema Park & Ride formarán parte de las opciones disponibles para acercarse al estadio durante los días de partido, cuando se espera una importante afluencia de aficionados nacionales y extranjeros.

Tren Ligero, la opción más práctica

El Tren Ligero apunta a ser la alternativa más sencilla para llegar al Estadio Ciudad de México. Los aficionados podrán conectar desde la estación Tasqueña del Metro y descender en la estación Estadio Azteca, ubicada a unos pasos del inmueble.

Como parte de los preparativos para la Copa del Mundo, este sistema de transporte fue modernizado con nueva infraestructura y unidades que buscan agilizar el traslado de miles de personas durante los partidos.

Metro y Metrobús

El Metro y el Metrobús servirán como las principales vías de conexión hacia la zona sur de la capital. Desde distintos puntos de la ciudad, los asistentes podrán enlazarse con el Tren Ligero o acercarse a los corredores peatonales establecidos para el Mundial.

Estas alternativas permitirán acercar a los aficionados a la zona del estadio sin necesidad de ingresar en automóvil al perímetro de seguridad.

Park & Ride para quienes lleguen en automóvil

Las personas que decidan trasladarse en automóvil deberán utilizar el sistema Park & Ride. La estrategia contempla estacionamientos ubicados en distintos puntos de la ciudad, desde donde partirán autobuses especiales que acercarán a los aficionados a las inmediaciones del estadio.

Con este esquema se busca reducir la cantidad de vehículos en la zona y evitar problemas de congestionamiento durante los encuentros mundialistas.

Taxis y aplicaciones

Las autoridades también habilitarán zonas especiales para ascenso y descenso de pasajeros. Los usuarios de taxis y plataformas de transporte podrán llegar hasta puntos autorizados cercanos al perímetro de seguridad y completar caminando el trayecto final hacia el inmueble.

Estas bahías estarán distribuidas en distintos puntos alrededor del estadio para facilitar la llegada y salida de los asistentes.

¿Por dónde se podrá ingresar?

El acceso final al estadio deberá realizarse caminando. Los aficionados podrán ingresar desde distintos corredores peatonales ubicados en Avenida Santa Úrsula, Parque Cantera, Circuito Azteca, así como en los cruces de Periférico y Renato Leduc, Periférico y Tlalpan y Paseo Acoxpa con Calzada de Tlalpan.

Todos estos puntos formarán parte del perímetro de seguridad denominado "última milla", que rodeará al inmueble durante los días de actividad.

Cierres viales y acceso para residentes

Los cierres parciales comenzarán 10 horas antes de cada partido y serán totales seis horas antes del silbatazo inicial. Únicamente podrán ingresar al perímetro los aficionados que cuenten con boleto para el encuentro y los residentes autorizados.

Los vecinos podrán tramitar un tarjetón digital registrando los datos de sus vehículos, mismos que serán verificados mediante un código QR. De acuerdo con las autoridades, ya se han censado más de 13 mil vehículos dentro de la zona.

El Estadio Ciudad de México albergará cinco partidos de la Copa del Mundo 2026, incluidos tres encuentros de fase de grupos y dos compromisos de eliminación directa.