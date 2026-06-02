El club de los inmortales: Por qué el 10 en el Mundial 2026 no es un número, es una condena al éxito

Hay playeras que se visten, y hay camisetas que pesan una tonelada. No es la tela, no es la tinta; es la sombra de las leyendas que la usaron antes. En el Mundial 2026, llevar el número 10 no es un premio: es una declaración de ser figura.

Este año, el dorsal más sagrado del futbol está en manos de un Olimpo de intocables, cada uno jugando su propio drama shakesperiano:

Lionel Messi (Argentina): A sus 38 años, el rey defiende la corona de la Scaloneta . ¿El último baile del mejor de la historia?

A sus 38 años, el rey defiende la corona de la . ¿El último baile del mejor de la historia? Neymar Jr. (Brasil): Cuatro Mundiales con el '10' a la espalda. Iguala el récord de Pelé. Busca la redención definitiva tras años de calvario con las lesiones.

Cuatro Mundiales con el '10' a la espalda. Iguala el récord de Pelé. Busca la redención definitiva tras años de calvario con las lesiones. Kylian Mbappé (Francia): El heredero legítimo. Ya sabe lo que es ganar, pero ahora busca reclamar el trono absoluto del futbol mundial.

El heredero legítimo. Ya sabe lo que es ganar, pero ahora busca reclamar el trono absoluto del futbol mundial. Luka Modric (Croacia): El viejo que se niega a irse a cuidar a sus hijos. A sus 40 años, juega su quinto Mundial y acecha los 200 partidos internacionales. El tiempo le pide permiso para pasar.

Alexis Vega será el encargado de llevar la playera con el número 10 por México. Mexsport

¿Y en casa? El peso de la localía

La polémica y el misticismo también se juegan en la piel de los nuestros:

En España: Dani Olmo asume el reto del mítico dorsal, mientras que la joya Lamine Yamal prefirió la comodidad (por ahora) del 19.

Dani Olmo asume el reto del mítico dorsal, mientras que la joya Lamine Yamal prefirió la comodidad (por ahora) del 19. En México: Alexis Vega repite la hazaña de Qatar 2022. Jugar en casa con el 10 azteca no es para cualquiera; es recordarle al país que ese número no se hereda por jerarquía, se defiende con el alma en la cancha.

El Dato Infalible: La tiranía del '10'

Desde Argentina 1978, se han entregado 12 Balones de Oro al mejor jugador del torneo. Siete de ellos (el 58.3%) los ganó un futbolista con el número 10 en la espalda. Modric ya sabe lo que es romper la Matrix en 2018; Messi lo hizo en 2022.

Pelé es el más legendario de los 10 en la historia de los Mundiales con sus tres títulos. AFP

El linaje de los Dioses

Para entender la locura de este dorsal, hay que mirar el retrovisor. El 10 es mítico porque:

Pelé lo usó para cambiar el futbol y ganar tres Mundiales (1958, 1962, 1970). Mario Kempes lo bendijo con seis goles para darle a Argentina su primera estrella en el 1978. Diego Armando Maradona lo inmortalizó en México 1986 con la obra de arte más perfecta jamás vista. Zinedine Zidane (1998) y Ronaldinho (2002) lo convirtieron en arte y magia pura para levantar la Copa.

El guion del Mundial 2026 ya está escrito en la espalda de estos elegidos. Messi por la eternidad, Neymar por el perdón, Mbappé por el imperio, Modric contra el tiempo y Vega ante su gente.

¿Cuál de estos '10' tocará la gloria y quién se hundirá bajo el peso del mito?