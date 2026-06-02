La caída del Torito lo saca del podio mundial, Isaac del Toro deja el Top 3 de la UCI 

Durante ocho meses, Isaac del Toro convivió con un territorio reservado para muy pocos ciclistas. Su nombre aparecía junto al de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en la parte más alta de la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional. Ahora, por primera vez desde octubre de 2025, el mexicano ya no forma parte de ese grupo.

La actualización más reciente del ranking individual de la UCI colocó a Remco Evenepoel en la tercera posición con 5717.86 puntos, desplazando al bajacaliforniano fuera del podio mundial. En la cima permanece Pogacar con 11630 puntos, mientras que Vingegaard ocupa el segundo lugar con 9225.14.

El costo de la caída

El movimiento no ocurrió por una mala actuación de Del Toro. Ocurrió, en buena medida, por una ausencia.

El 8 de abril, durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, el corredor mexicano sufrió una fuerte caída que terminó con una rotura muscular en el muslo derecho y múltiples abrasiones. La lesión lo obligó a abandonar la competencia y a detener una temporada que hasta ese momento seguía la línea ascendente construida durante los últimos dos años.

Mientras Del Toro iniciaba su recuperación, el calendario siguió avanzando. Los puntos continuaron repartiéndose en las grandes carreras europeas y los principales rivales aprovecharon la oportunidad.

La victoria de Jonas Vingegaard en el Giro de Italia 2026 fue uno de los acontecimientos que más alteró la clasificación. El danés, líder del Visma-Lease a Bike, añadió una cantidad considerable de unidades a su cuenta y consolidó su posición entre los mejores del mundo.

Evenepoel también capitalizó la ausencia del mexicano. El belga mantuvo una campaña constante y terminó por recuperar un lugar dentro de los tres primeros del ranking, una zona que Del Toro había convertido en una presencia habitual desde el cierre de la temporada pasada.

La trayectoria del mexicano hacia la élite había sido una de las historias más sorprendentes del ciclismo reciente. Hace apenas 12 meses era un corredor emergente dentro del pelotón internacional. En el arranque de 2025 ocupaba el puesto 57 de la clasificación mundial. El ascenso fue tan acelerado como sostenido.

Las victorias comenzaron a acumularse en distintos escenarios y los puntos llegaron al mismo ritmo. Del Toro cerró aquella campaña con 18 triunfos, la segunda cifra más alta del calendario, únicamente por detrás de Pogacar. Durante varios meses incluso alcanzó el segundo lugar de la clasificación mundial, una posición impensable para un ciclista mexicano en una disciplina históricamente dominada por europeos.

La caída en el País Vasco interrumpió esa inercia.

Sin competir desde abril, Del Toro vio cómo la distancia respecto a los líderes comenzaba a ampliarse. Sin embargo, el descenso en el ranking no modifica el objetivo principal de su temporada.

El corredor de UAE Team Emirates ya se encuentra en Francia preparando su regreso a la competición. Su reaparición está programada para el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, una carrera de ocho etapas que servirá como parte de la preparación rumbo al Tour de Francia.

En los últimos días compartió imágenes de sus entrenamientos en territorio francés y de las sesiones realizadas junto a varios compañeros de equipo. El trabajo se ha concentrado en recuperar ritmo competitivo después de casi dos meses fuera de las carreteras.

La clasificación de la UCI refleja el presente inmediato. El calendario, en cambio, todavía ofrece margen para modificar la fotografía.

A sus 22 años, Del Toro vuelve a una temporada que aún tiene por delante las pruebas más importantes del año. El Top 3 mundial quedó atrás por ahora. La siguiente oportunidad para recuperarlo comienza sobre la bicicleta.