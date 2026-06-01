Boletos Mundial 2026: Cómo descargar y usar la app oficial de entradas FIFA

Los afortunados poseedores de boletos para la Copa del Mundo 2026 deberán realizar una serie de procedimientos para obtener sus entradas para los partidos que hayan adquirido y, solo podrán hacerlo a través de la aplicación oficial dado que no habrá forma de ingresar con una entrada impresa.

Guía de boletos para el Mundial 2026: Cómo descargar y usar la app oficial de la FIFA

Los aficionados que adquirieron entradas deben prepararse para la transición digital obligatoria dispuesta por los organizadores. A partir del 18 de mayo de 2026 comenzó la distribución de los pases en formato electrónico. Los boletos se irán entregando conforme avance el torneo de forma escalonada.

El control, visualización y gestión de los accesos se realiza de manera exclusiva mediante FWC2026 Mobile Tickets, la aplicación oficial de boletaje de la FIFA que está disponible para teléfonos Android y iPhone.

Es importante descargar la aplicación con antelación. Si bien en México se ampliará la capacidad de la red de datos para las compañías telefónicas, evita un retraso.

La app oficial del mundial tiene diversas funciones Redes Sociales

Protocolos de seguridad y acceso al estadio

Con la finalidad de evitar fraudes y duplicaciones, los códigos QR de los boletos, que se generarán horas antes de la apertura de puertas del encuentro, no se pueden imprimir ni descargar en formato PDF. Tampoco se admiten fotografías ni capturas de pantalla en los filtros de acceso a los estadios.

Para revisar los pases asignados, el comprador principal debe ingresar con los datos de acceso de su cuenta FIFA y dirigirse a la sección “Mis boletos” en la parte inferior izquierda.

En el caso de los invitados que reciben pases de un tercero, el procedimiento requiere ingresar al apartado de “Transacciones” en la parte inferior de la pantalla, acceder a la pestaña de “Pendiente”, seleccionar las entradas correspondientes y presionar la opción “Descargar todos los boletos” para realizar la descarga al teléfono. Posteriormente, se puede volver a la pantalla principal.

La app del Mundial 2026 está disponible para sistemas iOS y Android. Redes Sociales

Cómo transferir boletos a tus invitados

La aplicación faculta la transferencia de entradas a los acompañantes mediante su correo electrónico. Tras elegir el boleto en el listado de partidos y pulsar la opción “Enviar”, el comprador ingresa la dirección de correo del destinatario y define el idioma del mensaje.

Los invitados que reciben la transferencia tienen un límite de 72 horas para aceptar el boleto en la aplicación; en caso de no hacerlo se regresará al comprador original. En caso de que el titular prefiera conservar los pases de sus invitados en su propio dispositivo, todo el grupo deberá realizar el ingreso al estadio al mismo tiempo.

Solución de problemas y pérdida del dispositivo

En caso de extravío del teléfono inteligente, fallas en la aplicación o incompatibilidad, los usuarios cuentan con opciones de respaldo.

Si el usuario cerró sesión en sus equipos, puede descargar la aplicación en un nuevo dispositivo e ingresar con sus credenciales originales. Sin embargo, el acceso está limitado a un máximo de dos dispositivos en total y solo se permite iniciar sesión en un equipo a la vez.