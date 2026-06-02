Frentes Políticos / 2 de junio de 2026

1. Estar bien, bienestar. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, volvió a colocar los programas sociales en el centro de la disputa política y recordó un dato que desarma a sus adversarios, 42.8 millones de personas reciben apoyos de manera directa. Mientras la oposición insiste en reducir el debate a cálculos electorales, la mandataria defiende una política que alcanza pensiones, becas y apoyos productivos en todo el país. Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar, añadió que casi la mitad del presupuesto anual ya fue ejercido. Los números hablan. Y cuando el beneficio llega al bolsillo, la crítica pierde potencia.

2. Agua y aceite. Lo que debía ser un diálogo institucional entre representantes del Consejo Coordinador Empresarial y Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte, terminó convertido en una muestra de las tensiones que cruzan al país. Según versiones que corren entre pasillos, el empresario Fernando Gaxiola elevó el tono al enlistar errores, decisiones, posturas y episodios que, a su juicio, han erosionado la confianza en la impartición de justicia. La ministra sostuvo sus posiciones. Los empresarios la cuestionaron. Nadie cambió de opinión. Se preveía que no sería terso. ¿Cómo dialogar con quien dice que no se necesita estudiar para ser magistrado?

3. Inédito. La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, cerró una etapa que parecía impensable, la Constitución ya contempla la anulación de elecciones cuando se acrediten actos de injerencia extranjera con impacto en los resultados, propuesta de Ricardo Monreal. El aval de 24 congresos estatales aceleró el trámite y colocó a los estados contra reloj para armonizar sus normas antes de la veda electoral. La escena dejó una imagen reveladora, mientras la oposición optó por dar la espalda durante la declaratoria, la diputada Beatriz Navarro aprovechó el momento para calificar de rancia a la oposición. Muy bajo el nivel.

4. Resultados. El gobierno de Claudia Sheinbaum arrancó junio con resultados operativos medibles: 32 detenidos, 45 armas aseguradas y un narcolaboratorio desmantelado en Chihuahua con afectación multimillonaria para las redes criminales. Mientras Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, coloca sobre la mesa decomisos de metanfetamina, fentanilo y explosivos, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, sostiene la coordinación política de una estrategia que busca convertir golpes tácticos en percepción real de control. Los números avanzan. Aunque la exigencia ciudadana siempre corre más rápido.

5. Balance foráneo. A un año de gestión diplomática, la representación de Estados Unidos difundió un recuento que coloca la cooperación con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como uno de los ejes de resultados bilaterales. Los datos incluyen reducción de flujos migratorios irregulares, caída en muertes por sobredosis, mayores decomisos de drogas en México y un ritmo inédito de extradiciones bajo la administración de Donald Trump. Más que un informe técnico, el documento funciona como señal política en tiempos de tensiones comerciales y electorales. Washington reconoce avances. Pero deja claro que espera más.