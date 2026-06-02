Selección de Paraguay: historia, máximo goleador y calendario en el Mundial 2026

La historia de Paraguay en los Mundiales es la de un equipo que nadie quiere enfrentar. Desde su debut en Uruguay 1930, donde fue eliminada en la primera ronda, tras quedar en segundo lugar de su grupo, por debajo de Estados Unidos, la selección paraguaya se ha caracterizado por un estilo rocoso, una defensa casi impenetrable y un dominio del juego aéreo que ha puesto en aprietos a las potencias más grandes del planeta.

Los momentos cumbres de la Albirroja ocurrieron en la Conmebol Copa América, donde ha sido campeona dos veces y subcampeona seis. Su época dorada ocurrió entre 1998 y 2010, donde asistieron a cuatro citas mundialistas seguidas. En Francia 1998, estuvieron a minutos de eliminar al anfitrión y eventual campeón durante los octavos de final, cayendo solo por el “Gol de Oro” de Laurent Blanc. Sin embargo, su punto más alto llegó en Sudáfrica 2010.

Bajo el mando de Gerardo "Tata" Martino, Paraguay alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia, llevando a la España de Xavi e Iniesta al límite en un partido dramático donde Iker Casillas le detuvo un penal clave a Óscar "Tacuara" Cardozo.

Tras una dolorosa ausencia en los últimos tres mundiales (2014, 2018 y 2022), Paraguay llega a este 2026 con una renovación generacional importante. Varios nombres fueron esenciales en el camino de la selección hacia la clasificación. La fuerza creativa y liderazgo en la última década es el mediocampista ofensivo Miguel Almirón.

Con figuras que brillan en la Premier League y la MLS, La Albirroja busca recuperar su lugar en la élite y demostrar que su espíritu combativo sigue intacto para la cita en Norteamérica. Este nuevo proceso busca amalgamar la garra guaraní tradicional con una propuesta más dinámica y vertical. El desafío no es solo participar, sino volver a ser ese muro infranqueable que desespera a los rivales, honrando la memoria de sus grandes leyendas mientras escriben un capítulo nuevo y glorioso.

Matías Galarza, dentro de las figuras de la selección de Paraguay Mexsport

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE PARAGUAY:

Participaciones totales: 8 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010).

Mejor posición histórica: Cuartos de Final (Sudáfrica 2010).

Mejor posición (Era Moderna): Cuartos de Final (2010).

Récord histórico (Partidos): 27 PJ | 7 PG | 10 PE | 10 PP.

Goles: 30 a favor | 38 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Nelson Cuevas (3 goles).

Jugador con más partidos: Denis Caniza (12 partidos).

Gol más rápido: Celso Ayala (Minuto 1 vs. Nigeria, 1998).

Racha de clasificaciones: 4 consecutivas (1998 - 2010).

Confederación: Conmebol.

El técnico Gustavo Alfaro llegó a la selección de Paraguay en 2024 Mexsport

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE PARAGUAY:

A diferencia de otras selecciones que contratan chefs internacionales con dietas estrictas de pasta y pollo, Paraguay ha tenido concentraciones mundialistas donde la prioridad era la Sopa Paraguaya (que es sólida) y el Chipa Guasú. En México 86, los encargados de la alimentación tuvieron que adaptar las cocinas de los hoteles porque los jugadores sentían que "les faltaba fuerza" si no comían sus platos tradicionales. Esa pesadez de la comida paraguaya, que tumbaría a cualquier otro atleta, parece ser el combustible secreto de la "Garra Guaraní".

FIGURA DE PARAGUAY: Miguel Almirón

A lo largo de una década de participaciones en la Conmebol Copa América y la Copa Mundial, Miguel Almirón ha aportado goles, asistencias y una infinita energía en el mediocampo paraguayo. Este habilidoso creativo comenzó su carrera en el club Cerro Porteño de Asunción; en 2015 se cambió al Lanús. Al siguiente año firmó con el Atlanta United, luego pasó seis temporadas en Inglaterra con el Newcastle United y en enero del 2025 regresó al Atlanta United. Almirón ha ganado el premio al Futbolista Paraguayo del Año en tres ocasiones

DT: Gustavo Alfaro

El hombre detrás del regreso de Paraguay al torneo insignia de la FIFA es el argentino Gustavo Alfaro, quien aprovechó su experiencia como director técnico de Ecuador y Costa Rica para inyectar confianza en una escuadra que atravesaba un mal momento y diseñar una marcada mejora de resultados. Su designación en 2024 llegó tras una década deprimente de esta selección, ya que terminó en el último lugar de la eliminatoria sudamericana del Mundial 2014, la cual volvió a perder en 2018 y 2022.

Pronóstico: Dieciseisavos de Final: Aquí es donde el camino se pone serio. Al ser segundos, se cruzarían con un primero de otro grupo (posiblemente Alemania del Grupo E o Francia del Grupo I).

CALENDARIO DE PARAGUAY EN EL MUNDIAL 2026:

Estados Unidos vs Paraguay - 12 de junio - 19:00 hrs.

Turquía vs Paraguay - 19 de junio - 21:00 hrs.

Paraguay vs Australia - 25 de junio - 20:00 hrs.