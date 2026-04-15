¿Matías Almeyda a Rayados de Monterrey? El técnico rompe el silencio sobre su futuro

El banquillo de Rayados de Monterrey busca un nuevo dueño de carácter fuerte y los rumores en el futbol de estufa simplemente no se detienen. Desde hace varios meses, la figura de Matías Almeyda resonó con tremenda intensidad en los exclusivos pasillos de El Barrial. Incluso antes de firmar su sorpresivo contrato con el Sevilla FC en el viejo continente, la cúpula regiomontana lo contempló seriamente como su opción estelar para tomar las riendas de la millonaria plantilla. Hoy, tras su salida del balompié europeo, el estratega argentino se encuentra libre y su codiciado perfil regresó de inmediato al radar de una directiva urgida de resultados trascendentales.

Matías Almeyda en la banca del estadio de Vallecas. REUTERS

EL GUIÑO A RAYADOS EN MEDIO DE LA CRISIS

Durante una extensa y relajada charla con el polémico creador de contenido Adrián Marcelo, el exentrenador del Guadalajara enfrentó de lleno la pregunta que toda la exigente afición albiazul esperaba escuchar. Al tocar el espinoso tema de la Pandilla, el sudamericano demostró un conocimiento total de las entrañas de la institución y sus figuras. "Son grandes equipos", reconoció el timonel en primera instancia, para después soltar un comentario que encendió la ilusión en Nuevo León.

Matías Almeyda volvería a los banquillos con Sevilla hasta el 22 de abril. X: @SevillaFC

El entrenador mencionó directamente a dos viejos conocidos de la liga que hoy sudan la gota gorda en la estructura interna del equipo: Nico Sánchez y Walter Erviti. Al hablar de ellos, aseguró entre risas que ambos exjugadores "están batallando" para sacar a flote el imponente barco regiomontano, dejando claro que sigue muy de cerca la difícil realidad deportiva que atraviesa el conjunto del Cerro de la Silla.

LOS PROYECTOS ROTOS Y SU REGRESO AL FUTBOL MEXICANO

Fiel a su estilo analítico, el técnico profundizó sobre el enorme reto psicológico y deportivo que significa tomar a un gigante herido en plena competencia. Sin titubear un solo segundo, explicó que la llegada de un nuevo cuerpo técnico siempre obedece al doloroso fracaso de un proceso anterior. Para el argentino, el verdadero éxito de un rescate radica en que la directiva confíe ciegamente y te escuche para que logres desarrollar un proyecto sólido a largo plazo. Estas palabras cayeron como anillo al dedo para la actual crisis que vive la escuadra norteña, la cual busca desesperadamente un líder con jerarquía para unificar el vestidor.

A pesar de la enorme insistencia del entrevistador para sacarle una confirmación absoluta sobre su regreso a México, el famoso 'Pelado' esquivó la presión con la elegancia que lo caracteriza. Evitó confirmar cualquier tipo de negociación formal con los altos mandos de Rayados de Monterrey y prefirió mantener un absoluto misterio sobre su inminente destino profesional. En lugar de encender falsas expectativas sobre una firma de contrato, enfocó su mensaje final en la vital importancia de convencer a los futbolistas a través de una filosofía de juego. Por ahora, la tensión reina en el norte, pero las recientes declaraciones dejaron la puerta abierta para presenciar el regreso de uno de los personajes más carismáticos del deporte.