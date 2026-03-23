Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla; lo postulan para Monterrey

En una campaña donde los resultados no acompañaron al técnico argentino, Sevilla anunció de manera oficial que Matías Almeyda dejó de ser su entrenador. Pese a que el conjunto andaluz es 15° en LaLiga y se encuentra a solamente 3 puntos del descenso, aficionados piden su regreso a la Liga MX para dirigir al Monterrey.

Luego de 32 partidos al frente del Sevilla, la historia de Matías Almeyda al frente del conjutno español llegó a su fin. Cosechando un total de 10 triunfos, 7 empates y 15 derrotas; fueron eliminados por Alavés en los 16avos de Final de la Copa del Rey.

Por su parte, en el campeonato liguero, Matías Almeyda sufrió una suspensión de 7 partidos y los resultados no acompañaron al estratega que mantiene un gran recuerdo en la afición de Chivas, dejando a Sevilla 15° de la tabla apenas 3 puntos por encima de la zona de descenso.

Ante los resultados obtenidos, así fue el anuncio por parte del Sevilla, quien buscará a su nuevo entrenador en esta Fecha FIFA de marzo de cara a la recta final de la temporada, donde su objetivo primordial será mantenerse en la máxima categoría del futbol español.

“Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales”.

Ante el agradecimiento de la afición de Sevilla, diversos aficionados comenzaron a pedir el regreso del Pelado al futbol mexicano para vivir una segunda etapa en los banquillos de la Liga MX y tomar las riendas de Rayados de Monterrey, quienes actualmente cuentan con el interinato de Nicolás Sánchez tras la destitución de Doménec Torrent.

Por supuesto, la cúpula de Rayados no ha declarado al respecto, sin embargo, este sería uno de los nombres –junto al de Martín Anselmi y hasta con el de Marcelo Gallardo- que sonarían para tomar el rumbo de una de las nóminas más caras de la Liga MX.

BFG