Revive la historia del Tri: FIFA transmitirá partidos icónicos de México gratis

El tiempo corre para el Mundial 2026 y la FIFA quiere ir calentando el ambiente a menos de dos meses del arranque de la Copa del Mundo más grande en la historia de la competencia y para ello, el organismo rector del futbol mundial abrió el baúl para ofrecer a los aficionados una selección de diversos partidos que podrán disfrutar para revivir momentos de gloria, pero también de decepción.

A partir de este 16 de abril, los aficionados podrán disfrutar de partidos históricos que servirán como un aperitivo. En total serán 40 encuentros de las últimas ediciones del torneo.

El catálogo digital promete un viaje lleno de nostalgia y adrenalina. No se trata solo de victorias; la FIFA también incluirá derrotas dolorosas y empates vibrantes que definieron el destino de las selecciones más importantes del planeta.

Los partidos de la Selección Mexicana que se transmitirán

Para la Selección Mexicana la cartelera será particular ya que se han seleccionado cuatro encuentros que representan la montaña rusa de emociones que ha vivido el "Tri" en las últimas dos décadas. Los partidos confirmados para su emisión son:

México vs. Estados Unidos (2002): El doloroso encuentro de octavos de final en Corea-Japón que marcó la rivalidad de la Concacaf.

Argentina vs. México (2006): Un duelo épico en Alemania donde el golazo de Maxi Rodríguez rompió las ilusiones mexicanas en tiempo extra.

Un duelo épico en Alemania donde el golazo de Maxi Rodríguez rompió las ilusiones mexicanas en tiempo extra. Sudáfrica vs. México (2010): El partido inaugural del primer mundial en suelo africano, recordado por el gol de Rafael Márquez.

El partido inaugural del primer mundial en suelo africano, recordado por el gol de Rafael Márquez. Alemania vs. México (2018): La histórica victoria en Rusia donde el "Chucky" Lozano hizo vibrar al país tras vencer a los entonces campeones vigentes.

¿Cómo y dónde ver los clásicos del Mundial?

La FIFA ha elegido su canal oficial de YouTube como la sede de estas transmisiones. Al ser una plataforma gratuita, los usuarios solo necesitan una conexión a internet para disfrutar de la calidad de imagen y la emoción de estos 40 juegos seleccionados.