"No podemos buscar excusas en ningún lado", dice Lucas Ocampos sobre la crisis del Monterrey

Lucas Ocampos, mediocampista del Monterrey, reconoció que la crisis que vive su equipo es únicamente responsabilidad de ellos. Hoy en día, la clasificación a la liguilla del Clausura 2026 se antoja una misión muy difícil para los Rayados.

“Al final estamos en la situación que estamos, somos conscientes, nadie se desliga de ninguna culpa, siempre que hablamos nunca dijimos culpas de terceros, al final de cómo estamos la culpa es nuestra, hay que poner hoy la cara y seguir”, dijo el argentino

En lo particular, Lucas Ocampos atraviesa un torneo marcado por la intermitencia y una preocupante baja en su rendimiento. Ocampos ha participado en nueve partidos de liga, pero su influencia ha sido limitada. A pesar de haber jugado 348 minutos en el certamen, solamente ha figurado en tres ocasiones como titular, y hasta la fecha, no ha podido registrar goles ni asistencias en la competencia de la Liga MX.

Su escaso aporte ofensivo en la Liga MX se contrasta con su única anotación del primer trimestre de 2026, la cual se produjo en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde disputó tres encuentros. Este bajo nivel se atribuye en parte a las secuelas de lesiones previas, incluyendo una fractura y una lesión miotendinosa que comprometieron su estilo de juego.

Ocampos pasa un mal momento con los Rayados. Mexsport

Sin embargo, en lo colectivo reconoce que en el Monterrey "la realidad es que no estamos de la mejor manera, hay que trabajar lo más que podemos y tenemos la confianza de que esto en algún momento girará, y vendrá para nuestro lado, el otro día hicimos un buen, partido pero no supimos cerrar, fuimos a buscar con toda la energía en los últimos minutos y nos encontramos con un gol en contra”.

En medio de una racha negativa que ha puesto en riesgo la clasificación de los Rayados, Ocampos ha asumido un papel de liderazgo fuera del campo. Tras la reciente derrota ante el Atlético de San Luis, reconoció públicamente la crisis y la responsabilidad del plantel. Y lo que viene: “No queda otra más que seguir, no podemos buscar excusas en ningún lado, hay que ganar como sea a como tumbos, hay que ganar estos cuatro partidos para no quedarnos fuera y es el deseo de estar en liguilla".