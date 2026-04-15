La Bundesliga rompe barreras: El Unión Berlín pone a una mujer a dirigir por primera vez en la élite

Contrarrestar la rutina con ideas nuevas y oportunidades nunca antes vistas, puede llevar al éxito. El Unión Berlín, equipo de la Bundesliga, ha arrojado los paradigmas al cesto de basura y dio un vuelco al guion con Marie-Louise Eta, la primera mujer en dirigir un equipo masculino dentro de las cinco grandes ligas europeas.

Habrá quien piense que es una locura, incluso, el mundo exasperado en su negación, empezó a lanzar mensajes sexistas tras el aunico.

“Una mujer no puede tener autoridad en un vestuario de hombres”, “una entrenadora como ella no tiene carácter, por puro instinto los hombres no le respetarán”, “Que una mujer te gane en un partido de futobo significa que te tienes que retirar", fue parte del catalogo terrorífico publicaciones que aparecieron en redes sociales después de su nombramiento.

Esta clase de mensajes erráticos no hacen más que fortalecer a Eta. Según sus allegados, los ha tomado con calma y después de verlos, lo primero que hizo fue ajustarse los zapatos y la chamarra con sus iniciales de entrandora para salir al campo a gestionar la sesión.

MARIE-LOUISE ETA, UNA MUJER DE RESILIENCIA

"Me he dado cuenta de los ataques, pero también me niego a leer o incluso a exponerme a ese tipo de tonterías, porque para mí se trata de la calidad del liderazgo. Confíamos plenamente en Marie-Louise", atajó el director deportivo del Unión Berlín, Horst Heldt.

Marie-Louise Eta llega de forma interina es cierto, pero también de forma histórica al futbol mundial. Será la primera mujer en dirigir en alguna de las cinco grandes ligas de Europa: Alemania, Francia, España, Italia e Inglaterra.

Marie-Louise Eta en su cargo de entrenadora Reuters

A los 34 años, estaba al frente del Sub 19, aunque ya había tenido experiencia como asistente en el equipo varonil. Le heredan de cualquier forma forma un hierro caliente, el Unión Berlín navega a mitad de tabla y su encomienda es mantener la permanencia en Primera División.

Sobre todo, tendrá que reponer a sus jugadores del choque eléctrico por haber pérdido la última semana ante el colista Heindenheim y por arrastrar una racha de dos victorias en 14 partidos.

UN 2026 DE TERROR PARA EL UNIÓN BERLÍN

El 2026 ha sido una penuria para el Unión Berlín. Eta lo sabe, pero también vive emocionada este tiempo, “Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza es que, en situaciones como esta, unimos las fuerzas de manera conjunta”.

El director deportivo, Heldt advirtió que la confianza rebosa en ella para mantener al equipo en la Primera División Alemana. Lejos de ser protagonista, sabe que su nueva entrenadora trabaja duro y fuerte desde que la conoce.

“Hemos sido decepcionantes, pero con la llegada de Eta al banquillo reiniciamos el proyecto. Es el momento exacto para que nos ayude”.

No es la primera vez que Eta toma de manera frontal un hito. En noviembre de 2023 se convirtió en la primera asistente en la Bundesliga dando consejos a Nenad Bjelica. En aquella temporada el Unión Berlín mantuvo la categoría en la Budnesliga sacando seis puntos de ventaja sobre los dos descendidos.

No sólo eso, dirigió por primera vez un partido en enero de 2024 ante la sanción de su técnico y lo ganó 1-0 al que fue el peor equipo del torneo en esa temporada, el Darmstadt.

¿CÓMO ERA MARIE-LOUISE ETA ANTES DE ENTRENAR?

Marie-Louise Eta jugaba en el centro del campo. Era físicamente un vaivén de esfuerzos y tenía técnica en el golpeo del balón. Estuvo en el Werder Bremen, Hamburgo y Cloppenburg, pero con el Turbine Potsdam ganó la Champions League en 2010.

Su deuda siempre fue llegar a la selección alemana. Ante esto, prefirió retirarse a los 26 años y refugiarse en las aulas de la Federación Alemana en Frankfurt para desarrollar su potencial de entrenadora.

Se enroló de nuevo en el Werder Bremen y ayudó en selecciones juveniles alemanas hasta que en 2022 recayó en el Unión Berlín hasta llegar a ser la administradora de la Sub 19.

Su desafió arranca este fin de semana ante el Wolfsburgo. Su energia natural ha caído bien entre los jugadores. “Conoce el estadio, la atmósfera y, sobre todo, a nosotros. Estamos convencidos de que tiene la experiencia necesaria. Es una líder altamente competente y cuenta con nuestra confianza", menciona el delantero Livan Burcu.

Ella no se deja llevar por el oleaje de aplausos, “Soy consciente del carácter histórico de mi nombramiento, pero mi enfoque está en conseguir los puntos cruciales con este equipo. Vamos a darlo todo por la permanencia".

El juego del fin de semana se centrará en verla dirigir y los movimientos y reacciones que haga, pero más allá de ello, detonará el hueco presente aún en el futbol mundial, ése en que las mujeres pretenden entrar a codazos.