El juego de leyendas entre México y Brasil demostrará que aún hay carácter

El partido de leyendas entre las selecciones de México y Brasil está a la vuelta de la esquina. Dos equipos que invitan a los recuerdos y que mostrarán que todavía tienen algunas armas. La cita es este el próximo domingo 19 de abril, en el Estadio Banorte.

Ricardo Osorio, que siempre mostró un trato elegante con el balón, señaló algunos puntos de lo que la afición puede esperar: "Lo que siempre mostramos como cuando éramos profesionales: carácter, ganas, deseo de ganar. Obviamente ya no ese compromiso como antes, cuando te peleabas un título, un campeonato o un torneo. Hoy, no, pero la calidad de estos jugadores, tanto de los brasileños como nosotros los mexicanos, ¡hombre! La gente la va a pasar muy bien. Créemelo".

En sus días y sus años, Osorio, canterano de Cruz Azul, desde la banda lateral derecha, destacó en el Mundial 2006, que lo catapultó hacia el Stuttgart, equipo con el que ganó la Bundesliga 2006-2007. Regresó a México para jugar con el Monterrey en 2010, donde conquistó la Liga MX y tres ediciones consecutivas de la Liga de Campeones de la Concacaf (2011-2013). En su momento, fue un referente de la Selección Mexicana.

"Los invito a todos, por favor (al partido de leyendas entre el Tricolor y Brasil). Se la van a pasar increíble. La gran generación que dejó marcada hace muchos años los Mundiales 2006, 2010, 2014, se juntaron generaciones de un Brasil que todo mundo recuerda, que ganaba Copas del Mundo, que ganaba Copa América. Lo mejor de lo mejor", señaló Osorio.

Por su parte, Carlos Salcido, inteligente zaguero que tuvo su pico en el futbol de los Países Bajos y una figura recurrente del Tri, también lanzó la invitación: "Este 19 de abril van a ver un excelente partido. Se van a divertir muchísimo. Dos grandes selecciones que tienen historia, tanto la de México como la de Brasil. Así que invitamos a toda la gente a que nos acompañe a este gran partido".