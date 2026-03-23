El hijo de AMLO defiende a Matías Almeyda y estalla contra el Sevilla con fuerte publicación

El hijo del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, sorprendió a todos con una fuerte publicación para defender al entrenador Matías Almeyda, destituído del Sevilla de la Primera Divisón de España.

Con un equipo rondando el descenso a seis puntos de diferencia, Almeyda no pudo replicar lo éxitos que tuvo en la liga mexicana con Chivas y la liga griega con el AEK de Atenas, por lo que fue separado de su cargo como entrenador.

¿Qué dijo el hijo de AMLO?

Aunque creció en el seno de una familia beisbolera, José Ramón López Beltrán no ha escondido que uno de sus apasionamientos es el futbol.

Normalmente replica algunas publicaciones de varios deportes, pero le gusta el futbol, además de que ocupa sus redes sociales para hablar de los avances políticos del partido en el poder, Morena.

Sólo que esta vez, al salir la noticia de que el Sevilla despidió a Matías Almeyda, no se guardó nada en su red social.

"Con todo respeto, pero Matías Almeyda es mucho entrenador para un equipo tan inflado, incluso con sus Europa Leagues.", compartió en su cuenta de X.

El golpe duro fue para el Sevilla, uno de los equipos más expresivos en la Europa League y de la que es el principal ganador con siete títulos.

¿José Ramón López Beltrán le va a Chivas?

Matías Almeyda es defendido por la afición de las Chivas, pues entre 2016 y 2019 vivieron una etapa inmejorable con título de liga, de Copa y de Campeón de Campeones, además de una Concacaf, por eso lo echan mucho de menos.

El hijo del ex presidente Andŕes Manuel López Obrador, José Ramón, no ha dicho públicamente que sienta afinidad por las Chivas, por lo que fue extravagante su publicación defendiendo al entrenador y defenestando al Sevilla.

El hijo de Andrés Manuel López Obrador comentó el despido de Almeyda captura de pantalla

A veces fue visto en el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas, pero sin llevar algún símbolo alusivo a este equipo y le gusta replicar noticias del futbol alemán.

Ha confesado también, que cuando tuvo 17 años viajó a Francia para ver el Mundial en 1998 con la Selección Mexicana justo cuando su padre era presidente del PRD.