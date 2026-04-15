LaMelo Ball, multado por la NBA tras lesión de Adebayo: evita suspensión, pero el Heat reclama

La NBA emitió su veredicto luego de la polémica acción protagonizada por LaMelo Ball, base de los Hornets de Charlotte, que resultó en una dolorosa lesión para la estrella del Heat de Miami, Bam Adebayo. La liga optó por imponer una multa económica al joven jugador, pero decidió no suspenderlo, permitiéndole participar en el próximo encuentro de su equipo. Esta decisión, que evita que LaMelo Ball pierda tiempo de juego, generó un profundo descontento en el entorno del Heat, especialmente en su entrenador.

El incidente que desencadenó la controversia ocurrió durante el crucial partido de Play-In. LaMelo Ball, en una jugada aparentemente descontrolada en la que empujó a Bam Adebayo mientras éste estaba en el aire, provocó que el centro del Heat cayera de forma violenta sobre su espalda. El impacto, conocido popularmente como "caída de sentón", lo obligó a abandonar la cancha y fue diagnosticado posteriormente con una lesión en la espalda baja. La baja de Adebayo no solamente impactó el resultado inmediato del encuentro, sino que comprometió seriamente la ofensiva y defensa de Miami.

Tras la revisión de la jugada, la NBA catalogó la acción como flagrante tipo 2 por realizar un contacto innecesario e imprudente, por lo que impuso una multa de 35 mil dólares. Además, Ball pagará otros 25 mil dólares más por usar palabras altisonantes durante la entrevista posterior al juego que su equipo ganó y lo mantiene con esperanzas de acceder a playoffs. En total abonará 60 mil dólares.

Bam Adebayo salió lesionado y o regresó a la duela contra los Hornets. AFP

Aunque Ball ofreció disculpas públicas, argumentando que la jugada con Adebayo fue accidental y que él mismo estaba aturdido por un golpe previo en la cabeza, el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, no aceptó la explicación. Spoelstra arremetió con dureza en la rueda de prensa posterior, calificando la acción de LaMelo Ball como "estúpida", "totalmente innecesaria" y, sobre todo, "peligrosa para la integridad física de un jugador". El coach sostuvo que, por la naturaleza de la caída y el riesgo que implicó, Ball debió haber sido expulsado inmediatamente.

La controversia eclipsó la victoria de los Hornets en el Play-In y su avance en el torneo. La multa sirve como castigo económico, pero la ausencia de una suspensión es vista por la organización de Miami como una sanción menor para una jugada que sacó de competencia a una de sus piezas angulares en el momento más crítico de la temporada. El Heat, mermado por la baja de Adebayo, vio frustrado su intento de clasificar a los playoffs.