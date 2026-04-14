¿Más baratos? América lanza boletos para recibir al Toluca con promoción de 4x3

El América está listo para recibir su segundo partido de la Liga MX en el Estadio Banorte y, a diferencia de los precios del primer encuentro en su regreso tras dos años de ausencia contra Cruz Azul, donde hubo entradas de hasta nueve mil pesos, ahora los costos resultaron más atractivos para los aficionados.

Los precios iniciarán desde los 400 pesos en la zona Alto Norte y llegarán hasta los 1,800 pesos en los Palcos Club, con la preventa iniciando este martes y con una venta general a partir del miércoles 15 de abril con el sistema de Fanki.

Para esta ocasión, los boletos tienen una promoción. Las entradas desde zona Alto Norte hasta 100 Plus Sur ofrecen un 4x3.

La opinión de los aficionados

Aunque los costos son más accesibles que ante Cruz Azul, los aficionados del América no se han mostrado del todo contentos con los costos para enfrentar al Toluca.

Algunos fans han indicado que los precios son mayores que en el pasado. “1200 para un partido contra Toluca? Jajaja alv esos en la misma zona hace unos torneos costaban máximo 600”, expresó un usuario de la red X, mientras que otro señaló. “Ya están más decentes los precios pero deberían considerar al rival en turno, un borrachito atropellado junta más gente que Toluca, no es un rival para esos costos. Lo peor que ellos creen que América es su rival y hasta van a intentar invadir”.

Precios de los boletos América vs Toluca

Zona-Precio

Alto Norte-400

Alto Sur - 400

300 Preferente - 800

300 Cabecera - 800

100 Cabecera - 800

100 Plus Norte – 1,200

100 Plus Sur – 1,200

Alto Lateral - 700

300 Lateral – 1,000

200 Platea – 1,000

Palcos Club – 1,800

Horario y día del América vs Toluca del Clausura 2026

El partido entre el América y el Toluca del Clausura 2026 correspondiente a la jornada 15 se disputará el 18 de abril a las 21 horas.