Países Bajos se convertirá en el campeón del Mundial 2026 venciendo a Portugal, mientras que México será eliminado en la ronda de Dieciseisavos de Final al llegar como tercero del Grupo A y ser eliminado por Bélgica; Japón se convertirá en el caballo negro.

Panmure Liberum publicó su predicción para el Mundial 2026, en donde no habría ninguna sorpresa durante la Fase de Grupos, avanzando cada uno de los favoritos y dejando grandes duelos a partir de los Octavos de Final, donde el caballo negro sería Japón, quienes serían los encargados de eliminar a Brasil.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

Estas serían cada una de las sorpresas por ronda en el Mundial 2026, mismo que arranca el siguiente jueves 11 de junio y culmina el 19 de julio.

Fase de Grupos: avanzan cada uno de los favoritos a la siguiente ronda.

Eliminados en dieciseisavos de Final: México (Vs Bélgica), Brasil (Vs Japón), Marruecos (Vs Países Bajos), Colombia (Vs Croacia) y Noruega (Vs Inglaterra).

Eliminados en Octavos de Final: Alemania (Vs Francia), Croacia (Vs España) y Senegal (Vs Japón).

Eliminados en Cuartos de Final: Argentina (Vs Portugal), Francia (Vs Países Bajos), Bélgica (por España) y Japón (Vs Inglaterra).

Eliminados Semifinal: Inglaterra (Vs Portugal) y España (Vs Países Bajos)

Campeón: Países Bajos tras derrotar a Portugal en la Final.

En caso de cumplirse la predicción, Países Bajos se convertiría en campeón del mundo por primera vez en su historia, luego de haber caído en la contienda por el título en 1974, 1978 y 2010.

BFG