Mundial 2026: Transporte a 100 dólares y fin del "tailgating" en sedes de Estados Unidos

Asistir a la Copa del Mundo 2026 no solo pondrá a prueba el bolsillo de los aficionados con el precio de las entradas, sino también con el costo de traslados, especialmente en las sedes en Estados Unidos donde el Mundial 2026 está rompiendo esquemas de precios, incluso comparado con partidos de la NFL.

En Massachusetts, sede de siete encuentros en el rebautizado Boston Stadium (Gillette Stadium), los organizadores han desatado una ola de críticas al revelar las tarifas oficiales para el transporte masivo. A partir de este martes, los fans pueden reservar su lugar en el Boston Stadium Express, un servicio de autobuses operado por la empresa Yankee Line que conectará más de 20 puntos de la región con el estadio. El costo por un viaje redondo es de 95 dólares (aproximadamente 1,600 pesos mexicanos). Los puntos de recogida incluyen lugares clave como el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y el Centro de Convenciones de Rhode Island.

El alto costo de la movilidad: Autobuses de 95 dólares y trenes de 80

Esta tarifa de casi 100 dólares supera incluso el polémico precio del tren anunciado previamente por la MBTA. El servicio ferroviario, que operará exclusivamente mediante la aplicación mTicket, tendrá un costo de 80 dólares por viaje redondo entre South Station y el estadio. La MBTA fue clara al señalar que para este evento no serán válidos los pases regulares, ni las promociones de verano o el popular pase de fin de semana de 10 dólares.

La estrategia de los organizadores parece dejar pocas alternativas a los asistentes. Solo una fracción del estacionamiento habitual en Foxborough estará disponible, y el acceso en vehículos privados estará prohibido en las inmediaciones del recinto.

Además, se anunció una medida que rompe con la tradición deportiva estadounidense: el "tailgating" (reuniones con comida y bebida en los estacionamientos) estará estrictamente prohibido.

Nueva York también encarece los trenes

En el caso de aquellos interesados en asistir a los juegos en Nueva York también tendrán una modificación importante. Los boletos que normalmente cuestan 12.90 en temporada de la NFL cambiarán a 100 dólares para el Mundial 2026, esto según los planes que tiene el New Jersey Transit.

Los tickets recorrerán 28.8 kilómetros desde Penn Station en Manhattan y representan un aumento de casi 10 veces su valor respecto a otros eventos deportivos.