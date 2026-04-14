Javier Mascherano renuncia al Inter Miami por 'razones personales'

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami por razones personales en este inicio de temporada en la MLS, donde Las Garzas buscan revalidar el título obtenido la temporada anterior; Guillermo Hoyos asumirá el rol de director técnico.

"Quiero que todos sepan que, por razones personales, he decidido terminar mi mandato como entrenador en jefe del Inter Miami", mencionó el estratega argentino mediante un comunicado.

En el cargo desde noviembre de 2024, el Jefecito deja el puesto de manera inesperada tras siete jornadas de la temporada 2026 de la MLS, en la que las Garzas defienden su primer título de campeón.

Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, seguiré deseándole lo mejor al club en el futuro. No me cabe duda de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro", dijo Mascherano.

BFG