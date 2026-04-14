El físico no será impedimento en su paso por la WNBA, asegura Gabriela Jaquez 

Cumpliendo el sueño convertirse en la primera jugadora de la Selección Nacional de México en jugar en la WNBA 2026, Gabriela Jaquez aseguró que su paso por UCLA Bruins –y en donde logró el campeonato de la NCAA- le benefició físicamente para ser seleccionada por las Chicago Sky; destaca las diferencias.

Ser parte de la WNBA le genera emoción y, luego de haber sido la quinta seleccionada en el Draft, Gabriela Jaquez aseguró que únicamente tiene palabras de agradecimiento para estar vistiendo los colores de las Chicago Sky:

“Estoy muy agradecida de ingresar a la liga en este momento y en este periodo transformador de la W, y no podría estar más agradecida por eso”.

Gabriela Jaquez consiguió el campeonato de la NCAA Reuters

Haciendo la comparativa de lo que es el estilo de juego en la NCAA y en la WNBA, Gabriela Jaquez no dejó en el olvido el tema físico y lo que le ayudó ser parte de UCLA Bruins y la Selección Nacional de México:

El físico en la WNBA es muy diferente al de NCAA, el estilo de juego también es diferente, pero afortunadamente he tenido la experiencia jugando en FIBA, para la Selección Nacional de México y eso me ha ayudado y me ha preparado mucho”.

Gabriel Jaquez ya cuenta con la experiencia de jugar contra rivales más fuertes, sin embargo, hará valer su llegada a las Chicago Sky para la temporada que se avecina:

“Solo porque la forma en la que llevan el juego y la forma en que estoy jugando contra mujeres que han jugado durante mucho tiempo y son súper fuertes, y estoy muy agradecida por esa experiencia, para tener una “probadita” de lo que será en la WNBA.

Gabriela Jaquez fue seleccionada en el quinto pick del WNBA Draft 2026. Reuters

El primer partido oficial para Gabriela Jaquez con Chicago Sky será el sábado 9 de mayo ante ante Portland Fire en la duela del Moda Center.

BFG