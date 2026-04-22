Marion Reimers emprende acción legal por inacción gubernamental ante el acoso digital

La batalla contra la violencia en línea de la periodista deportiva Marion Reimers escaló este miércoles a los tribunales. La comunicadora anunció, en conferencia de prensa, el inicio de un proceso legal crucial, denunciando la omisión de las autoridades para garantizar su seguridad y cumplir con una sentencia judicial ya existente.

El centro de la controversia es la flagrante falta de implementación de un mecanismo de protección efectivo frente al acoso digital. A pesar de contar con una resolución judicial a su favor, la periodista se mantiene expuesta, lo que ha motivado este nuevo paso legal.

Reimers no está sola en esta lucha. Acompañada por la organización civil Perteneces A.C., una asociación sin fines de lucro enfocada en la defensa de los derechos humanos, alzó la voz para denunciar la inacción de las autoridades, poniendo el foco particularmente en la Secretaría de Gobernación. La denuncia subraya la omisión del gobierno en garantizar la seguridad de la periodista y en acatar lo ordenado por un juez, evidenciando un incumplimiento que permite la persistencia de la violencia digital.

La periodista reveló que ha enfrentado violencia digital durante sus 20 años de trayectoria. En ese tiempo la situación se trasladó incluso a la "violencia física". Al respecto, señaló la comunicadora: "decidí saltar a la acción y encarar situaciones como las que venía atravesando durante mucho tiempo que derivaron en daños personales, profesionales y reputacionales muy importantes"

En Alemania, Marie-Louise Eta, directora técnica del Union Berlin, ha sufrido discriminación. Reuters

El acoso digital contra mujeres o ciberbullying no es aislado ni exclusivo de figuras públicas. “No hace falta salir en televisión o radio para ser víctima; cualquier contenido puede ser utilizado para ejercer violencia”, señaló Reimers.

Reacciones virulentas

En efecto, la experta comentarista suele ser blanco de opiniones con nula perspectiva de género. Sobre el anuncio de Reimers, Arturo Villegas, que en su perfil de X aclara ser "de derecha", refiere que "Marion Reimers no cayó en irrelevancia por 'violencia de género' ni por enfrentarse al poder. No es una periodista de nota roja, ni de crimen organizado, ni de corrupción política; por lo tanto no creo que el mecanismo de protección federal aplique para ella, ese debe ser utilizado para quienes sí corren riesgos reales por su labor periodística. Su desgaste viene de otro lado: decidió confrontar a su propia audiencia, atacar a compañeros y asumir una postura de superioridad moral constante. Cuando llegaron las críticas, en lugar de asumirlas, se refugió en el discurso de victimización y se sintió intocable por pertenecer a ciertos colectivos progresistas. El aficionado al futbol —que es pasional y directo— simplemente se hartó. La sacaron del foco no por censura, sino por rechazo. Hoy su irrelevancia no es casualidad… es consecuencia de un ego desmedido".

Y, sin embargo, es la propia Marion Reimers quien fijó, desde diciembre de 2021, un aforismo, de los personal a lo colectivo, en su cuenta de X: "Las mujeres no tenemos que agradecer el mínimo, sino aspirar al máximo".