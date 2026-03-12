Gobierno de Veracruz en deuda con niñas víctimas de violencia sexual y embarazo

El gobierno de Veracruz, bajo la administración de Rocío Nahle García, tiene una deuda pendiente con la infancia, particularmente con las niñas víctimas de violencia sexual y el consecuente embarazo infantil. Los datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud para el año 2025 son alarmantes, Veracruz se posiciona como el cuarto estado a nivel nacional con el mayor número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años, registrando 472 casos.

El estado se sitúa solo por debajo de Chiapas (868), Estado de México (713) y Puebla (514) en esta problemática. En total, México registró 7 mil 444 nacimientos en este grupo etario durante 2025.

Alta incidencia de violencia sexual

La problemática del embarazo infantil es directamente consecuencia de la violencia sexual. En el mismo año 2025, Veracruz ocupó el tercer lugar nacional en el registro de niñas y niños atendidos por lesiones de violencia sexual, con 325 casos en niñas de 10 a 14 años. Este registro solo fue superado por el Estado de México (539) y Jalisco (420).

A nivel nacional, se contabilizaron 3 mil 503 casos, de los cuales el 93% (3,263) fueron mujeres. Datos compartidos a través de un comunicado de Equifonía Asociación Civil.

Municipios más afectados

Los municipios de Veracruz con el mayor número de nacimientos en niñas en 2025 fueron:

San Andrés Tuxtla (25), La Perla (14), Camerino Z. Mendoza (11), Soledad Atzompa (11), Veracruz (11), Coscomatepec (10), Xalapa (10), Las Choapas (9), Jalacingo (9), Tres Valles (9). En cuanto a los registros de niñas con lesiones por violencia sexual, los municipios con más casos son: Xalapa (71), Córdoba (25), Oluta (23), Minatitlán (19), Orizaba (14), Papantla (13), Tihuatlán (12), Veracruz (12), Perote (11) y Tuxpan (9).

Demanda de acción

Equifonía Asociación Civil, a través de sus redes sociales recordó que, el pasado 4 de julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el embarazo infantil, reconociendo explícitamente que es resultado de la violencia sexual y, por lo tanto, de la comisión de un delito. Este reconocimiento por parte de la titular del Ejecutivo subraya la necesidad de medidas inmediatas.

Existen protocolos de actuación que obligan a los hospitales a informar de manera inmediata a las fiscalías (estatales o a la FGR) cuando una niña víctima de violencia sexual está siendo atendida. La organización Equifonía, a través de su comunicado, enfatiza que el reconocimiento presidencial debe traducirse en acciones concretas para mejorar la detección, atención y la restitución de los derechos vulnerados de las niñas en todas las entidades del país.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró bajo el lema “derechos, justicia y acción, por y para todas las mujeres y niñas”, hicieron un llamado urgente a tejer redes que protejan y sostengan a las niñas víctimas, buscando garantizar que puedan ser libres.

