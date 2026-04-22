La preocupación de Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal que inquieta al FC Barcelona

La preocupación se respira en el entorno del FC Barcelona después de la salida anticipada de Lamine Yamal, una de las piezas más importantes del equipo. Al finalizar el partido que ganaron 1-0 ante el Celta de Vigo, el técnico alemán Hansi Flick no ocultó su inquietud, aunque dejó claro que aún no hay certezas sobre el alcance de la lesión que sufrió su jugador después de ejecutar el penal con el que conquistaron el triunfo.

Tenemos que ver mañana, a ver qué pasa. Veremos. Tenemos que esperar a ver qué tiene. Ha notado algo, se ha hecho algo. No se iría del campo sin motivo. Hay que aceptarlo. No es fácil, es una lástima para nosotros. Igual que Joao. También hay que esperar a mañana”.

Las palabras del entrenador esperan con cautela el diagnóstico médico y la preocupación deportiva. Yamal, convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del Barça, abandonó el terreno después de ejecutar el penal y pedir su cambio, lo que encendió inmediatamente las alarmas en el banquillo blaugrana.

Flick profundizó en la situación, dejando entrever que el cuerpo técnico ya asume un escenario complicado, aunque sin adelantar tiempos de recuperación.

Tiene una lesión, pero hay que esperar para saber cuánto tiempo deberá ser baja. Ha notado algo. Hay que esperar a mañana. En esta situación, como entrenador, debo gestionarlo. Pienso en todos los jugadores lesionados. Estoy preocupado por ellos, yo también me lesioné y sé cómo se pasa. Pero hay que centrarse ya en el próximo partido. No diría que estoy preocupado, pero tengo muchas cosas en la cabeza. No hicimos un buen partido, no entiendo que el gol de Ferran fuera en fuera de juego… eso me preocupa. Tenemos que jugar mucho mejor. Hemos tenido ocasiones claras. Casi nos marcan cuando faltaba un minuto… hay que jugar con inteligencia. Jugamos como equipo un partido que no era fácil y que ha sido contra un gran equipo”.

Más allá del estado físico de Yamal, el discurso de Flick también expone un problema mayor: el rendimiento colectivo del equipo. El técnico no solo habló de la lesión, sino que cuestionó decisiones arbitrales y, sobre todo, el nivel mostrado por su plantilla en un partido que calificó como exigente.

La posible baja de Yamal llega cuando el Barca está encaminado a conquistar el título de liga; pero su ausencia, aunada a la de Raphinha, podrían complicarle las cosas a los azulgranas, que tendrán duros compromisos en las próximas semanas cuando deban medirse al Getafe y Mallorca ante de hacerlo frente al Real Madrid en el Clásico.

Por ahora, todo queda en manos de los estudios médicos. El propio técnico insistió en esperar al diagnóstico definitivo antes de sacar conclusiones. Sin embargo, la sensación es clara: hay preocupación real dentro del club.

El Barcelona enfrenta ahora un doble desafío: recuperar a una de sus figuras y elevar su nivel colectivo. Porque, como dejó entrever Flick, el problema no es solo la lesión… sino todo lo que la rodea.