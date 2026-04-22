¿La F1 sin Verstappen? Norris y Piastri ya anticipan el impacto de su potencial partida

La Fórmula 1 enfrenta un escenario que, hasta hace poco, parecía impensable: la posibilidad de perder a su máxima referencia de la competencia. Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, ha dejado abierta la puerta a una eventual salida, encendiendo la preocupación dentro del paddock.

Dos de sus principales rivales, Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren, coincidieron en un punto clave: la salida del neerlandés representaría una gran pérdida para el automovilismo. Se trata de pilotos que compiten directamente contra él y que, aun así, reconocen su impacto en la categoría.

Verstappen, de 28 años, fue el dominador absoluto de la F1 entre 2021 y 2024, consolidándose como el referente de una era a bordo de su bólido Red Bull. Sus exitos lo llevaron a ser el piloto a vencer. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en 2025, cuando quedó a apenas dos puntos del título, que terminó en manos de Norris.

El arranque de la temporada 2026 no ha sido la mejor para el neerlandés. Red Bull ya no marca la diferencia de años anteriores, y Verstappen ha tenido dificultades para imponerse ante el crecimiento de McLaren, Mercedes y Ferrari. Este nuevo equilibrio ha reducido su margen de dominio y ha intensificado su frustración, especialmente con los cambios regulatorios, los cuales ha criticado abiertamente.

Uno de los principales focos de conflicto para Verstappen es el nuevo reglamento técnico, que obliga a una gestión más estricta de la energía eléctrica en los motores híbridos, tanto en clasificación como en carrera. Para un piloto acostumbrado a explotar al máximo cada vuelta, estas limitaciones representan un cambio profundo en la naturaleza de la competencia.

El australiano Piastri definió a su rival de Red Bull como “la referencia de los últimos cinco o seis años”, subrayando que competir contra él es una medida real del nivel dentro de la parrilla. La posible salida del neerlandés, desde su perspectiva, no sólo restaría espectáculo, sino también exigencia deportiva.

Norris, por su parte, fue aún más directo: calificó la hipotética retirada como “deplorable” y reiteró que Verstappen es uno de los mejores pilotos en la historia de la categoría. Sus palabras reflejan una realidad incómoda: incluso sus rivales entienden que su presencia eleva el estándar competitivo de la Fórmula 1.

Más allá del impacto mediático, la salida de Verstappen implicaría un vacío técnico y narrativo. En una era donde la F1 busca equilibrar espectáculo con regulación, perder a su piloto más dominante podría afectar tanto el interés global como la dinámica interna del campeonato.

El simple hecho de que Verstappen contemple esa posibilidad ya es suficiente para generar inquietud. Porque cuando el mejor piloto de su generación duda, no solo cuestiona su futuro… también el rumbo del deporte.