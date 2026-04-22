Mexicano Jaime Jáquez roza la gloria en la NBA, pero al final se queda corto de llevarse un premio

Al seleccionado mexicano Jaime Jáquez Jr. se le escapó la oportunidad de recibir el galardón a Mejor Sexto Hombre de la NBA al finalizar en la segunda posición en las votaciones que favorecieron al delantero Keldon Johnson de los San Antonio Spurs.

Jáquez Jr. ha tenido su más destacada campaña en la NBA, en la que se consolidó como el primer reemplazo del Miami Heat con aportes de 15 puntos y cinco rebotes por encuentro.

El premio terminó en manos de Johnson, quien construyó un caso igualmente sólido. El jugador de los San Antonio Spurs disputó los 82 partidos de la temporada, todos como suplente, una rareza en la NBA moderna. Además, superó los 1,000 puntos como reserva, un registro histórico para la franquicia texana.

La diferencia fue clara: 63 votos de primer lugar para Johnson contra 34 para Jáquez. El seleccionado mexicano se mantuvo en la conversación hasta el final, superando a nombres importantes como Tim Hardaway Jr., quien finalizó tercero.

Jaime Jáquez Jr. está en su tercera campaña en la NBA; tuvo participación en 75 partidos con el Miami Heat y promedio de 15 puntos por partido. Reuters

El caso de Jáquez, sin embargo, tiene un peso particular desde el ángulo mexicano. Su irrupción como candidato real a uno de los premios individuales más importantes para jugadores de rol confirma su crecimiento dentro de la liga. No se trata solo de números, sino de estatus competitivo: Jáquez dejó de ser una promesa para convertirse en un jugador determinante.

La derrota en la votación no borra el impacto de su temporada. Por el contrario, lo posiciona como uno de los principales candidatos a repetir en la conversación en los próximos años. En una liga donde los premios suelen premiar la consistencia a largo plazo, este segundo lugar puede ser el primer paso hacia un reconocimiento mayor.

Mientras Johnson celebra su primer galardón individual —uniéndose a Manu Ginóbili como los únicos Spurs en lograrlo—, Jáquez se queda con algo igual de valioso: la certeza de pertenecer a la élite de los jugadores de rol en la NBA.

Para el mexicano queda el consuelo de que a sus 25 años tiene todavía un margen de crecimiento que lo puede llevar en las próximas campañas a la consecución de alguno de los premios que entrega la NBA.