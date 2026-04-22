El Barcelona afianza el liderato ante el Celta y acaricia La Liga, pero Yamal enciende las alarmas

El Barcelona consiguió una crucial victoria 1-0 contra el Celta de Vigo este miércoles, en el marco de la 33ª jornada liguera, manteniendo firme su rumbo hacia el título. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio empañada por la preocupante lesión de Lamine Yamal, el joven delantero que, paradójicamente, fue el autor del único gol del encuentro.

Con estos tres puntos, el Barcelona mantiene una sólida ventaja de nueve sobre el Real Madrid en la cima de la clasificación. A falta de seis jornadas, y con 18 puntos por disputarse, el equipo azulgrana sigue corriendo con firmeza.

El partido, que comenzó con ambos equipos presionando arriba de forma eléctrica, tuvo a Lamine como protagonista desde la media hora con un disparo ajustado al palo, al 29'.

Fue un encuentro muy físico el del Barcelona-Celta. AFP

Apenas diez minutos después, el joven delantero azulgrana fue derribado en el área, provocando un penalti que él mismo transformó para el 1-0, al 40'. En un momento dramático, Lamine Yamal se lesionó al tirar el penal y, en lugar de celebrar el gol, cayó al suelo con gestos de gran preocupación. El partido tuvo que detenerse brevemente también por una urgencia médica en las gradas.

La peor noticia para los azulgrana fue la lesión de Yamal, quien, según reportes de prensa, podría sufrir una rotura en los isquiotibiales. El entrenador del Barça, Hansi Flick, se mostró cauto, pero preocupado: "Tenemos que esperar a mañana, a ver qué es. Creo que hay algo porque él se notó algo y creo que después del gol, no habría dejado el campo sin motivo". Flick también lamentó la lesión de Joao Cancelo.

Lamine Yamal, tras caer lesionado. Reuters

En función de la gravedad que arrojen las pruebas médicas previstas, el 10 del Barça podría perderse el resto de la temporada o, incluso, empezar a mirar con gran preocupación su participación en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Respecto al rival, el Celta de Vigo mostró un juego valiente, buscando la portería de Joan García, pero el marcador no se movería tras el descanso. El Celta acumuló su segunda derrota consecutiva en La Liga tras haber sido eliminado de la Europa League por el Friburgo la semana pasada.