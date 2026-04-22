Cruz Azul despide a Nicolás Larcamón antes de la Liguilla del Clausura 2026

La directiva de Cruz Azul tomó una decisión drástica este miércoles al anunciar la destitución de Nicolás Larcamón como director técnico del primer equipo. Luego de acumular nueve partidos consecutivos sin victoria entre los compromisos de la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, la paciencia llegó a su límite en La Noria. Esta medida ocurre a falta de solamente una jornada para que concluya la fase regular del torneo Clausura 2026, y aunque el equipo ya aseguró su boleto a la Liguilla, el nivel de futbol mostrado recientemente y los problemas extra cancha precipitaron el adiós del estratega argentino.

Nicolás Larcamón en el Estadio Cuauhtémoc. Mexsport

UNA CAÍDA LIBRE Y EL FRACASO INTERNACIONAL DE LA MÁQUINA

El camino de Larcamón al frente del conjunto cementero tuvo destellos de buen funcionamiento, pero también decepciones profundas. Durante el pasado torneo Apertura 2025, cuando el timonel asumió el mando, logró llevar al equipo hasta las semifinales del campeonato. En aquella instancia, cayeron eliminados ante los Tigres de la UANL, condicionados por la mejor posición en la tabla de los regiomontanos. Sin embargo, ese mismo semestre consumó un duro fracaso en la Leagues Cup de 2025, donde La Máquina ni siquiera logró superar la fase de grupos y sufrió una escandalosa goleada de 7-0 a manos del Seattle Sounders, un golpe anímico importante.

Para el actual semestre, todo parecía marchar por buen camino. El equipo se mantuvo firme entre los primeros lugares de la clasificación general durante las primeras 10 fechas del Clausura 2026. Además, lograron superar la primera ronda y los octavos de final del certamen internacional de la zona. El punto de inflexión negativo ocurrió el pasado 7 de marzo, día en que consiguieron su último triunfo al imponerse 3-0 sobre el Atlético de San Luis. A partir de ahí, comenzó la sequía. Sumaron nueve encuentros sin ganar, igualando con esto la peor racha del equipo en torneos cortos.

Nicolás Larcamón en la banca del Estadio Cuauhtémoc. Mexsport

En el plano internacional, el desastre se consumó en los cuartos de final de la Concachampions. El equipo fue goleado 3-0 por Los Angeles FC en el partido de ida. Aunque en el encuentro de vuelta rescataron un empate 1-1, quedaron eliminados de la competencia a la que llegaron como los flamantes campeones defensores, tras conquistar la corona continental hace menos de un año de la mano de Vicente Sánchez.

LAS DECLARACIONES QUE ROMPIERON LA RELACIÓN CON CRUZ AZUL

Más allá de la evidente caída en la clasificación de la Liga MX, donde pasaron de ser el líder general indiscutido a correr el riesgo de terminar en la quinta posición de la tabla, los factores externos jugaron un papel crucial en este despido. La relación entre el entrenador de Cruz Azul y las altas esferas de la institución sufrió una fractura irreversible.

Nicolás Larcamón cabizbajo en el Estadio Banorte. Mexsport

El detonante final de su salida no solo fue el reciente empate 1-1 contra los Gallos Blancos de Querétaro. Al finalizar dicho encuentro, las declaraciones del técnico en rueda de prensa encendieron las alarmas. Nicolás Larcamón dejó entrever ante los medios de comunicación que la directiva de Cruz Azul era la principal culpable de que el plantel no lograra regresar a jugar como locales al Estadio Banorte desde mucho antes de la última jornada del actual campeonato.

Esta postura crítica hacia sus superiores, combinada con la falta de resultados positivos en el terreno de juego, sentenció su futuro en la institución. Ahora, el equipo cementero enfrentará el cierre de la fase regular y la inminente Liguilla del Clausura 2026 con un entrenador interino y la urgencia de reestructurar su proyecto deportivo para buscar el ansiado título de Liga MX.