Acusan fraude de FIFA: fans esperan cinco horas por boletos del Mundial 2026 y el sistema los expulsa

La venta de última hora de la FIFA encendió una reacción inmediata en miles de aficionados. La apertura de nuevos boletos para algunos de lo 104 partidos del Mundial 2026 provocó una avalancha digital. El sistema recibió a usuarios desde las 9 am tiempo del centro de México. La promesa era simple. Acceso directo por orden de llegada. La experiencia terminó en frustración.

Las filas virtuales se extendieron por más de cinco horas. El contador avanzó lento. La pantalla cambió a un mensaje repetido. Acceso en proceso. Algunos lograron entrar a la plataforma. La selección de asientos tomó segundos. El proceso de pago se volvió un punto de quiebre. El sistema arrojó errores y expulsó a usuarios con boletos en el carrito. La sesión se cerró sin aviso. La furia nació entre cientos de miles de personas que tenían la esperanza de conseguir una entrada para el certamen más grande de la historia.

Redes sociales se llenan de acusaciones contra FIFA

Las redes sociales se llenaron de reclamos. Un usuario describió cinco horas y 50 minutos de espera seguidas por un mensaje de error al intentar pagar. Otro relató más de tres horas en la fila y una salida automática al confirmar la compra. Los mensajes escalaron en tono. La etiqueta de la FIFA apareció junto a insultos y exigencias de explicación. El patrón se repitió en distintas cuentas.

El contexto amplificó la reacción. La cuenta regresiva marca menos de 50 días para el inicio del torneo. La inauguración en Ciudad de México se acerca. La expectativa crece. La oferta liberada por la FIFA incluyó distintas categorías y asientos en primera fila. El acceso operó bajo un esquema de primero en llegar. La ejecución técnica no sostuvo esa promesa.

Los precios sumaron otro foco de tensión. Aficionados reportaron incrementos dentro del mismo proceso. Un ejemplo circuló con fuerza. Un boleto en zona azul pasó de 100 a 1,150 dólares durante la sesión. La percepción de tarifa dinámica alimentó la desconfianza. La compra dejó de ser una transacción clara. Se volvió una carrera contra el sistema.

La distribución geográfica también generó reclamos. Usuarios en México señalaron falta de disponibilidad para partidos en la capital. La plataforma ofrecía opciones en Estados Unidos mientras la demanda local quedaba sin respuesta. El resultado empujó a algunos a considerar traslados a Guadalajara o Monterrey. Otros optaron por abandonar el intento.

FIFA reporta éxito en taquilla

La FIFA sostiene una narrativa distinta. El organismo reporta más de cinco millones de boletos vendidos y un nivel alto de interés en todos los partidos. La liberación reciente forma parte de la fase de venta de último momento. El plan incluye aperturas constantes hasta la final en MetLife Stadium el 19 de julio. La versión oficial no aborda los errores reportados por los usuarios.

Los datos de mercado abren otra lectura. Reportes recientes señalan boletos disponibles en partidos de alto perfil, incluido el debut de Estados Unidos en el SoFi Stadium. La combinación de precios elevados y oferta sin agotar contrasta con la saturación del sistema en la venta digital. Dos realidades conviven. Interés masivo en línea. Asientos sin vender en segmentos específicos.

La memoria reciente agrega presión. El Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos presentó costos altos y ventas lentas. La organización redujo precios en fases avanzadas. Algunos partidos registraron asistencias por debajo de 8,500 personas. El antecedente pesa en la percepción del público.