¿Qué necesitan Barcelona y Real Madrid para evitar el fracaso en Champions League?

El sueño absoluto de presenciar un Clásico español en la gran final de la Champions League pende de un hilo sumamente delgado y lleno de drama. Los gigantes ibéricos, Barcelona y Real Madrid, sufrieron duros y sorpresivos descalabros en los compromisos de ida correspondientes a los Cuartos de Final, situación que encendió todas las alarmas rojas en ambas instituciones. Ahora, los dos clubes más mediáticos y poderosos del planeta enfrentan escenarios de auténtica vida o muerte para no despedirse de forma prematura del torneo de clubes más prestigioso e importante del futbol mundial.

EL RETO TITÁNICO DEL BARCELONA EN EL METROPOLITANO

La escuadra blaugrana vivió una auténtica e inesperada pesadilla frente a su incondicional afición. El Barcelona tropezó por un doloroso 0-2 ante un rocoso Atlético de Madrid directamente en el césped del Camp Nou. Los letales contragolpes culminados por Julián Álvarez y el potente atacante Alexander Sorloth silenciaron por completo el recinto catalán, exhibieron carencias defensivas y dejaron a los culés prácticamente contra las cuerdas en esta vibrante llave eliminatoria.

Alexander Sorloth anotándole al Barcelona. REUTERS

Para mantener intacta la esperanza continental, el equipo barcelonista necesita una actuación ofensiva impecable este martes 14 de marzo a las 13:00 horas (tiempo del Centro de México) cuando visiten el hostil e imponente Estadio Metropolitano. La matemática para los catalanes es muy clara y no admite margen de error: los blaugranas requieren ganar por dos goles de diferencia como mínimo para forzar la prórroga.

Si logran una victoria heroica por tres o más anotaciones, sellarán su pase directo a la siguiente ronda. Cabe recordar un detalle crucial que cambia por completo las estrategias tácticas: la regla del gol de visitante quedó eliminada definitivamente. Por lo tanto, cualquier empate en el marcador global mandará la serie directamente a tiempo extra y, de persistir la igualdad en el terreno de juego, a la dramática tanda de penales. Si consiguen el tan ansiado milagro capitalino, su rival en las semifinales saldría de la atractiva llave entre Arsenal y Sporting de Lisboa, donde los ingleses llevan una ligera ventaja de 1-0.

Lamine Yamal con la mano en el rostro. REUTERS

MISIÓN BÁVARA PARA EL REAL MADRID EN MÚNICH

Por otro lado, la Casa Blanca también experimentó el amargo sabor de la derrota en su propio e histórico fortín. El Real Madrid sucumbió por un ajustado 1-2 frente al siempre poderoso Bayern Múnich en las entrañas del mítico Santiago Bernabéu. Las certeras anotaciones de Luis Díaz y el implacable Harry Kane silenciaron a la exigente afición merengue, golpeando fuertemente el orgullo de los locales. Aunque un oportuno y brillante tanto de Kylian Mbappé recortó distancias en la recta final del cotejo y mantuvo vivas las aspiraciones españolas para el encuentro de vuelta.

El reto mayúsculo de los madridistas exige conquistar la siempre temible Allianz Arena el próximo miércoles 15 de marzo. La tropa blanca necesita ganar obligatoriamente por un gol de diferencia durante el tiempo regular para igualar el marcador global y llevar la definición al alargue o a los cobros desde el manchón penal.

Kylian Mbappé con las manos en el rostro. REUTERS

Para clasificar directamente y evitar el desgaste físico o el sufrimiento adicional, requieren una victoria contundente por dos o más goles en territorio alemán. El desafío luce verdaderamente monumental ante un rival de tremenda jerarquía, pero las noches mágicas europeas representan la especialidad histórica de la institución. Si los merengues superan este enorme obstáculo teutón, podrían chocar en unas hipotéticas semifinales de alarido contra el PSG o el Liverpool, serie donde los parisinos tomaron una cómoda y sorpresiva ventaja de 2-0 en su visita a Anfield.

Ambas plantillas españolas caminan sobre el filo de la navaja y cargan con el peso de la historia sobre sus hombros. El drama, la tensión deportiva y la urgencia de resultados dominan el panorama general de cara a unos partidos de vuelta que prometen detener la respiración de todos los fanáticos del futbol.