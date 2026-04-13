¿Ozziel Herrera al Feyenoord? Su representante visitó las instalaciones de Tigres

El entorno del futbolista mexicano Ozziel Herrera ha generado atención en los últimos días debido a los rumores que lo colocan en la órbita del Feyenoord, uno de los equipos que seguiría de cerca su evolución en la Liga MX.

En medio de estas especulaciones, su representante, Matías Bunge, acudió al Centro de Entrenamiento Tigres (CET), donde también estuvo presente la directiva del club regiomontano, lo que ha sido interpretado como un movimiento relevante en torno a una posible negociación.

Ozziel Herrera podría dar el salto al futbol europeo Mexsport

Aunque hasta el momento no se ha confirmado una oferta formal sobre la mesa, la presencia de Bunge en el cubil felino se ha tomado como un movimiento estratégico para evaluar una posible salida. El conjunto de Róterdam, que recientemente ha apostado por el talento azteca, tendría la mira puesta en el desequilibrio y la velocidad de Ozziel, quien se ha convertido en uno de los jugadores con mayor proyección de la Liga MX

Actualmente, Herrera se ha consolidado como una pieza importante en el ataque de los Tigres, gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva, cualidades que han despertado el interés de visores internacionales y equipos europeos.

Por ahora, la directiva encabezada por Mauricio Culebro se mantiene hermética, analizando las opciones mientras el jugador sigue concentrado en los objetivos del club.