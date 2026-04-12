¿El último baile? FIFA 'sube al barco' a Memo Ochoa junto a Messi y CR7 para el Mundial 2026

El histórico portero mexicano Guillermo Ochoa volvió a colocarse en el radar internacional luego de aparecer en un vídeo publicado por la FIFA rumbo al Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, el organismo compartió un clip titulado “El objetivo final”, en el que se muestran jugadas colectivas de distintas selecciones que culminan en gol. En el material, el guardameta del AEL Limassol aparece junto a grandes figuras del futbol mundial.

Entre los nombres destacados del video figuran Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Kylian Mbappé, entre otros, lo que resalta la trayectoria y reconocimiento internacional de Ochoa.

La aparición del arquero mexicano se da en medio del debate sobre su posible convocatoria al Mundial de 2026, ya que su experiencia contrasta con las dudas por su edad y nivel actual.

Sin embargo, el panorama podría abrirse para Ochoa tras la lesión de Luis Ángel Malagón, portero del Club América y la Selección Mexicana, lo que reaviva la competencia por un lugar en la lista final.

En la pelea también aparecen Raúl Rangel de Chivas y Carlos Acevedo de Santos Laguna, en una disputa que promete ser intensa rumbo a la Copa del Mundo.