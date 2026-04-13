"Señores, vivan su vida": Katia Itzel responde a críticas tras el Pumas Vs Mazatlán

Katia Itzel García estuvo en el ojo del huracán luego de la polémica generada en el Pumas Vs Mazatlán y, tras las críticas hacia su persona, la árbitra rompió el silencio mediante sus redes sociales: “Señores, vivan su vida que a mí…”.

Este domingo 12 de abril, Katia Itzel García impartió justicia en el duelo entre Pumas y Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario, donde una jugada -cuando estaba por finalizar el primer tiempo- encendió las críticas hacia su trabajo en el terreno de juego.

Derivado de ello, los elementos de Mazatlán se lanzaron contra ella y Sergio Bueno fue expulsado, estratega que momentos después habría realizado comentarios misóginos, mismos que hasta el momento no se reportaron o se consideraron por parte de la Comisión Disciplinaria.

Ante el revuelo generado, fue que Katia Itzel García decidió romper el silencio y mediante sus cuentas oficiales lanzó un mensaje para sus detractores, mismo en el que indica lo siguiente:

Y hablan sin conocerte. Así le cueste lo que le cueste. Señores, vivan su vida que a mí me va bien, por suerte”.

De momento, la Liga MX y FMF mantienen su distancia hacia los comentarios realizados hacia la silbante de 33 años, misma que será parte de los árbitros que representen a México y Concacaf durante el Mundial 2026.

Igualmente, su participación está asegurada para las siguientes semanas, siendo una de las principales designadas para los partidos de Liga MX en su Fase Regular, ya que a partir de inicios del mes de mayo deberá reportar ante FIFA y concentrarse 40 días antes del inicio de la máxima justa del futbol, por lo que no podrá estar presente en la parte más relevante de la Liguilla.

BFG