¡Increíble! A los 59 años volvió a marcar un gol; la leyenda japonesa que se niega a retirar del futbol

Mientras la mayoría de los futbolistas se retiran antes de los 40 años, Kazuyoshi Miura continúa escribiendo capítulos de una historia que desafía al tiempo. El delantero japonés volvió a marcar un gol oficial a los 59 años y recordó por qué sigue siendo una de las figuras más extraordinarias que ha dado el futbol mundial.

El histórico futbolista, conocido como King Kazu, anotó durante la goleada de Fukushima United por 7-0 sobre Iwaki Furukawa en la Copa del Emperador, un tanto que puso el 5-0 parcial y que representó mucho más que una simple anotación.

Fue el regreso al gol de un jugador cuya carrera comenzó cuando Diego Maradona todavía era futbolista, mucho antes de que existieran la Champions League con su formato actual o la propia J League.

Un gol que rompe el calendario

Miura apareció al minuto 52 para culminar una jugada con el sello que lo acompañó durante décadas. Tras un pase retrasado dentro del área, el delantero definió de primera intención para vencer al arquero rival.

La celebración fue inmediata. Sus compañeros corrieron a abrazarlo mientras todo el banquillo se levantó para festejar una anotación que quedará registrada como otro capítulo de una carrera irrepetible.

Apenas tres minutos después abandonó el terreno de juego entre aplausos, consciente de que acababa de poner fin a una sequía goleadora de casi cuatro años.

Su último gol en un partido oficial había llegado en noviembre de 2022 con el Suzuka PG, actualmente llamado Atlético Suzuka, dentro de la Liga Japonesa de Futbol.

Una carrera que comenzó hace más de cuatro décadas

Miura inició su trayectoria profesional en 1986 con el Santos de Brasil, una época en la que el futbol todavía vivía la era previa a la globalización que hoy domina el deporte.

Posteriormente jugó en Italia, Croacia y Australia antes de convertirse en el rostro de la naciente J League en 1993, ayudando a popularizar el futbol profesional en Japón.

Con la selección japonesa disputó 89 encuentros y marcó 55 goles, consolidándose como una de las figuras más importantes en la historia del balompié de su país.

Su influencia fue tan grande que el apodo de King Kazu terminó convirtiéndose en sinónimo del crecimiento del futbol japonés.

Se niega al retiro

Aunque pertenece al Yokohama FC desde 2005, Miura no disputa un partido con ese club desde 2020. Sin embargo, su deseo de seguir jugando lo llevó a continuar su carrera mediante cesiones.

El pasado diciembre llegó al Fukushima United y recientemente extendió su préstamo hasta junio de 2027, lo que significa que afrontará la temporada número 42 de una trayectoria profesional sin precedentes.

Además, con el cambio de calendario del futbol japonés, que pasará de jugarse de primavera a otoño a un formato de otoño a primavera, el delantero cumplirá 60 años en febrero de 2027 mientras continúa registrado como futbolista profesional.

Durante años, Miura aseguró que su objetivo era seguir jugando hasta los 60 años. Hoy esa meta ya no parece una ilusión, sino una realidad al alcance de sus botines.

Mientras el futbol moderno acelera los tiempos y las carreras cada vez parecen más cortas, King Kazu continúa demostrando que la pasión también puede desafiar al calendario.

Su gol con Fukushima United no cambiará el resultado de una temporada ni definirá un campeonato. Pero sí volvió a recordar que existen historias capaces de trascender los récords y las estadísticas. A los 59 años, Kazuyoshi Miura sigue haciendo lo que más disfruta: marcar goles y demostrar que el retiro, al menos para él, todavía puede esperar.