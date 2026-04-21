América intercambiaría a 2 jugadores por Denzell García

Denzell García estaría viviendo sus últimos partidos como futbolista de FC Juárez para llegar al América el próximo Apertura 2026 de la Liga MX; las Águilas cederían a dos de sus jugadores del mediocampo para hacerse con el mexicano que ha sido llamado por Javier Aguirre a Selección Mexicana.

Cerca de cumplir 23 años, el futbolista mexicano se apoderó de la titularidad con los Bravos en los últimos dos torneos, por lo que estaría cambiando de aires de cara a un nuevo torneo en el que América estaría sufriendo el retiro de Jonathan Dos Santos.

Medianamente asiduo en las convocatorias de Javier Aguirre, Denzell García podría convertirse en nuevo jugador del América para compartir el centro de la cancha junto con futbolistas como Rodrigo Dourado, Vinicius Lima y Erick Sánchez.

Pese a que en primera instancia América habría ofrecido el intercambio por Alan Cervantes + una suma de dinero no revelada, la contrapropuesta por parte del conjunto fronterizo sería la siguiente: Alan Cervantes + Alexis Gutiérrez por Denzell García, según la información publicada por 365Scores México.

De momento, FC Juárez se centra en el tramo final de la temporada regular para medirse a Pumas y Atlético San Luis, soñando con una combinación prácticamente imposible, mientras que América cerrará ante León y Atlas con el objetivo de meterse a una Liguilla más por el título de la Liga MX.

El Apertura 2026 de la Liga MX aún no cuenta con una fecha de inicio definida, sin embargo, se estima que el torneo arranque el viernes 31 de julio, sufriendo un receso inusual debido a la Copa Mundial de la FIFA que se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio; la Liga MX estaría confirmando la información durante las siguientes semanas.

El Apertura 2026 de Liga MX se jugaría a partir del viernes 31 de julio. Mexsport

BFG