México impone condiciones en el taekwondo; conquista tres oros en Santo Domingo 2026

México tuvo un inicio dominante en el taekwondo de combate de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional conquistó tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce en las seis categorías que abrieron la actividad del kyorugui, confirmando que sigue siendo una de las grandes potencias de la disciplina en la región.

Daniela Souza, Nadia Ferreira y Zaid Pérez encabezaron la cosecha dorada al proclamarse campeones en las divisiones de -49, -53 y -58 kilogramos, respectivamente. Además, David Millán aportó una de las preseas de plata tras disputar la final de los -63 kilogramos, mientras que Sebastián Echeverri abrió el medallero mexicano al quedarse con la medalla de bronce.

Daniela Souza encabezó la cosecha mexicana

Daniela Souza volvió a demostrar por qué es una de las principales figuras del taekwondo mexicano. La bajacaliforniana conquistó la medalla de oro en la categoría de -49 kilogramos luego de imponerse 2-0 a la colombiana Andrea Ramírez en la final.

La seleccionada nacional controló el combate de principio a fin y se quedó con los dos episodios por parciales de 5-4 y 4-0, resultado con el que aseguró un nuevo título internacional para su palmarés.

En su camino hacia lo más alto del podio, Souza superó 2-0 a la hondureña Riccy Talbott en su debut y posteriormente derrotó con el mismo marcador a la guatemalteca Nicolle Way en las semifinales, cerrando una competencia perfecta sin ceder un solo episodio.

Los otros dos campeonatos para México llegaron gracias a Nadia Ferreira, quien se impuso en la final de los -53 kilogramos frente a Marlyn Pérez, así como Zaid Pérez, que conquistó el oro en los -58 kilogramos al vencer al dominicano Jhoel Díaz.

Seis medallas en seis categorías

La primera presea para la delegación mexicana fue obra de Sebastián Echeverri, quien respondió después de caer en las semifinales y derrotó al puertorriqueño Brandon Ramos en el combate por el tercer lugar para quedarse con la medalla de bronce.

Por su parte, David Millán también protagonizó una destacada actuación al avanzar hasta la final de los -63 kilogramos. El mexicano peleó por el título, pero terminó quedándose con la medalla de plata tras caer en un cerrado combate ante el venezolano Yohandri Granado.

Con seis medallas en las seis categorías que estuvieron en disputa durante la jornada, México firmó una actuación contundente en el inicio del taekwondo de combate y dio un golpe de autoridad en el medallero de la disciplina.

El dominio mexicano sobre el tatami había comenzado desde la víspera con una destacada actuación en las pruebas de poomsae, y este domingo se trasladó al kyorugui, donde la delegación volvió a responder con resultados. La actividad continuará este lunes con otras seis divisiones, en las que México buscará ampliar su cosecha de medallas y mantener el protagonismo en Santo Domingo 2026.