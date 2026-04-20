Liga MX: Ocho equipos buscan la Liguilla del Clausura 2026, conoce qué necesitan en la jornada doble

El cierre del torneo regular de la Liga MX promete emociones al límite. Sin margen de error y con la presión a tope, la jornada doble del Clausura 2026 define el destino de varias instituciones. Atrás quedó la red de seguridad del famoso repechaje; la directiva del futbol mexicano canceló el Play-In para dar paso a las concentraciones del Mundial 2026. Ahora, solo los mejores ocho avanzan directo a los Cuartos de Final. Con cinco pases ya asegurados por los líderes, la carnicería se concentra en los tres boletos disponibles, donde 8 clubes con posibilidad saldrán a conseguir la gloria o fracasar en el intento.

Brian Rodríguez corriendo a celebrar su doblete ante Toluca. Mexsport

A falta de dos fechas de la fase regular, únicamente Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca tiene su lugar asegurado en la disputa por el título, sin embargo, tampoco quieren dejar escapar puntos, ya que, la mayoría todavía aspira al liderato que general, mismo que actualmente ocupa el Rebaño, que también pelea por el premio del millón de dólares junto a los Diablos y La Máquina.

LOS DUEÑOS DE SU DESTINO: AMÉRICA, LEÓN, ATLAS Y TIGRES

El triunfo de los Rojinegros y las Águilas durante la fecha 15 modificó todo el tablero. Actualmente, el América ocupa el sexto peldaño y controla su propio futuro, pero el camino no luce nada sencillo. Los azulcremas necesitan forzosamente una victoria en estos últimos compromisos para amarrar su pase a la Fase Final, enfrentando precisamente a rivales directos: León y Atlas. Si los capitalinos logran dos victorias consecutivas, acceden directo a la gran fiesta. Sin embargo, un tropiezo los pondría a merced de la diferencia de goles, donde un escenario de triple empate de 25 puntos dejaría a alguien fuera de la Liguilla del Clausura 2026.

Andre-Pierre Gignac con la mano izquierda en la cabeza. Mexsport

Por su parte, el equipo esmeralda resurgió de las cenizas. El estratega Javier Gandolfi tomó a una plantilla hundida y le inyectó vida con cuatro triunfos consecutivos. La Fiera llega encendida; si gana sus dos duelos restantes, asegura su lugar y, de paso, amenazaría con eliminar al cuadro americanista de la competencia. Una situación idéntica vive el Atlas, escuadra que con seis unidades más confirma su clasificación, especialmente porque choca contra los de Coapa en un duelo de vida o muerte.

Mientras tanto, los Tigres arrancan esta semana decisiva fuera de la zona prometida, pero con la moneda en el aire a su favor. Los felinos chocan contra los Zorros y el Mazatlán. Si suman ambas victorias, compran su boleto sin depender de nadie para buscar un nuevo campeonato.

MILAGROS Y CALCULADORAS: XOLOS, NECAXA, JUÁREZ Y QUERÉTARO

Un poco más abajo en la tabla de posiciones, el panorama requiere una combinación matemática y mucha fe. Los Xolos de Tijuana suman 19 unidades bajo el mando de Sebastián Abreu. El equipo fronterizo aspira a un máximo de 25 puntos, una cifra peligrosa que no garantiza nada. Para colarse a la Liguilla, necesitan derrotar al Pachuca y a las Chivas en el Estadio Akron, y además rezar por las caídas de los tapatíos, esmeraldas y regiomontanos.

Tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 15. Foto: Redes Sociales

Finalmente, la urgencia máxima recae sobre Necaxa, FC Juárez y los Gallos de Querétaro. Estas tres instituciones persiguen un auténtico milagro deportivo en este cierre de temporada. La misión es clara pero titánica: ganar obligatoriamente sus dos encuentros restantes por goleada y esperar una carambola de resultados entre los equipos de arriba. Solo uno de estos tres contendientes superaría el corte si los astros se alinean perfectamente a su favor.