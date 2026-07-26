Monterrey sufre pesadilla: Stefan Medina es expulsado antes del minuto 20 ante Necaxa

Monterrey vio cómo su plan de partido se complicó antes de cumplir los primeros 20 minutos.

El defensor colombiano Stefan Medina fue expulsado tras una dura entrada sobre Julián Carranza durante el encuentro entre Necaxa y Rayados, correspondiente a la segunda jornada del Apertura 2026 de la Liga MX.

La acción se produjo cuando ambos futbolistas disputaban un balón dividido. Medina perdió el control de la jugada y terminó pisando el tobillo del delantero de los Rayos, una infracción que inicialmente fue sancionada con falta.

Sin embargo, el árbitro fue llamado por el VAR para revisar la acción. Después de observar las repeticiones, cambió su decisión y mostró la tarjeta roja directa al zaguero colombiano.

La expulsión obligó a Matías Almeyda a replantear el encuentro con más de 70 minutos por disputarse.

¿Cómo quedó el partido tras la expulsión?

Pese a la inferioridad numérica, Monterrey logró resistir los ataques del conjunto hidrocálido durante el resto de la primera mitad.

Necaxa intentó aprovechar el hombre de más para adueñarse de la posesión y generar peligro, mientras Rayados apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

Al llegar el descanso, el marcador permanecía 0-0, dejando abierta la pelea por los tres puntos.

Ambos equipos llegaron al compromiso con confianza tras ganar en la jornada inaugural. Necaxa remontó al Atlante en su regreso a la Primera División, mientras que Monterrey derrotó 3-1 a Santos Laguna en el Gigante de Acero.

La expulsión de Medina cambió por completo el desarrollo del encuentro y dejó a Rayados obligado a disputar prácticamente todo el partido con diez futbolistas.