Real Madrid habría cerrado el fichaje de Yan Diomandé por más de 100 millones de euros

El Real Madrid estaría muy cerca de cerrar la incorporación de una de las grandes promesas del futbol europeo. El conjunto blanco habría alcanzado un acuerdo con el RB Leipzig por el fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, en una operación que rondaría los 120 millones de euros.

El atacante de 19 años estaría pendiente de superar los exámenes médicos, firmar su contrato y esperar el anuncio oficial de ambos clubes. De concretarse el movimiento, Diomande quedaría vinculado con el equipo español hasta junio de 2031.

Real Madrid elevó su oferta para convencer al Leipzig

La negociación avanzó después de que el cuadro madridista mejorara su propuesta inicial, la cual habría sido rechazada por el conjunto alemán al acercarse a los 100 millones de euros.

La nueva oferta habría convencido al RB Leipzig y colocaría a Diomandé como uno de los fichajes más importantes del mercado europeo, además de confirmar la apuesta del Real Madrid por jóvenes talentos con proyección internacional.

¿Quién es Yan Diomande, el nuevo objetivo del Real Madrid?

Nacido en Abiyán, Costa de Marfil, Yan Diomandé desarrolló parte de su formación futbolística en Estados Unidos antes de incorporarse al Leganés a finales de 2024.

Su rendimiento llamó la atención del RB Leipzig, que apostó por ficharlo en 2025. Desde su llegada al futbol alemán, el extremo destacó por su velocidad, capacidad de desequilibrio y habilidad para generar peligro en el último tercio del campo.

Diomande despertó interés de gigantes europeos

Durante su primera temporada con el Leipzig, el joven atacante aumentó su valorgracias a sus goles y asistencias. Además, su participación con la selección de Costa deMarfil en el Mundial 2026 incrementó el interés de varios clubes importantes.

Equipos como Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal y Manchester City también habrían seguido de cerca su evolución antes de que el Real Madrid tomara ventaja en la operación.

Real Madrid apuesta por el futuro con Yan Diomande

La posible llegada de Diomandé representa una nueva apuesta del conjunto merengue por talento joven. Su capacidad para desempeñarse por ambas bandas ofrecería más alternativas ofensivas a un equipo que busca mantenerse como protagonista en España y Europa durante los próximos años.