Necaxa vence a Monterrey 2-1 con gol agónico y polémica del VAR en Aguascalientes

Cuando el partido parecía condenado al empate, apareció una jugada de último suspiro para cambiar la historia. El Estadio Victoria explotó al minuto 91 gracias a Juan David Valencia Longa, quien encontró una pelota suelta dentro del área y la mandó al fondo de las redes para darle a Necaxa una victoria dramática 2-1 sobre Monterrey.

El héroe llegó desde una jugada que parecía perdida.

Raúl Martínez ejecutó un saque de banda largo, estilo catapulta, enviando el balón hasta el corazón del área de Rayados. La pelota botó entre defensores y atacantes, nadie logró despejar y en la segunda jugada apareció Valencia, prácticamente sobre la línea de gol, para empujarla y desatar la locura en Aguascalientes.

Apenas unos instantes antes había ingresado al partido. Su aparición fue inmediata y decisiva.

¿Por qué el partido estuvo marcado por la polémica?

Antes del gol que definió el encuentro, Necaxa y Monterrey protagonizaron una batalla llena de decisiones controvertidas.

La primera gran acción llegó temprano, cuando Stefan Medina fue expulsado por una fuerte entrada sobre Julián Carranza. El defensor colombiano dejó a Rayados con 10 hombres desde el primer tiempo después de que el árbitro Iván López Sánchez acudiera al VAR y modificara su decisión inicial.

Carranza, precisamente el jugador que provocó la expulsión, se convirtió después en protagonista ofensivo.

Al minuto 56 apareció para adelantar a los Rayos. Tras un remate de cabeza de Agustín Méndez, el delantero argentino aprovechó el rebote y mandó el balón a las redes para poner el 1-0.

El empate llegó desde el manchón penal

Pero Monterrey respondió desde los once pasos.

El VAR volvió a intervenir al minuto 63 después de una revisión por una posible mano dentro del área. El árbitro determinó penal para Rayados y Lucas Ocampos tomó la responsabilidad. El argentino cobró con categoría, engañó al arquero Luis Jiménez y empató el encuentro al 67.

Lucas Ocampo empató desde los 11 pasos. Isaac Ortiz

¿Por qué Julián Carranza pasó de héroe a la polémica?

Carranza parecía destinado a firmar una noche perfecta.

Además de provocar la roja de Medina, marcó el primer gol del partido y posteriormente encontró un segundo tanto que habría significado el triunfo momentáneo para Necaxa.

Al minuto 75 aprovechó un rebote de Luis Cárdenas y mandó el balón al fondo de la portería, pero la celebración fue interrumpida.

El VAR detectó fuera de lugar y el tanto fue invalidado. La decisión dejó la mesa servida para el desenlace final, donde Juan David Valencia apareció como el inesperado protagonista.

Necaxa gana una batalla y Rayados pierde el invicto

El triunfo representa un golpe de confianza para los Rayos, que aprovecharon su superioridad numérica y encontraron una recompensa que parecía escaparse.

Para Monterrey, dirigido por Matías Almeyda, fue una noche de resistencia. Jugó gran parte del encuentro con un hombre menos, logró igualar el marcador, pero terminó cayendo en la última jugada.

La historia en Aguascalientes tuvo expulsión, VAR, penal, gol anulado y un héroe inesperado.

Juan David Valencia no necesitó más que unos minutos para quedarse con la noche.