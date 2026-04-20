Liga MX: Ningún 'grande' va por TV Abierta este martes 21 de abril

Ningún partido de Liga MX a disputarse este martes 21 de abril tendrá transmisión por TV Abierta; en total, únicamente 3 compromisos de los 9 a disputarse en la Jornada 16 del Clausura 2026 podrán verse de manera gratuita.

La Fase Regular del torneo mexicano llega a su fin y 8 equipos mantienen sus aspiraciones por instalarse en la Fiesta Grande del Clausura 2026, sin embargo, pese a disputarse una Jornada doble en donde habrá partidos de vital importancia, únicamente el 33% se podrán disfrutar de manera gratuita por TV Abierta.

El último partido de la Fase Regular en el Clausura 2026 se disputará el domingo 26 de abril. Mexsport

Estos son cada uno de los días, horarios, partidos y canales en donde se estarán viviendo los partidos correspondientes a la Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX:

Partidos Liga MX: martes 21 de abril

Contrario a lo habitual, ninguno de los partidos de Liga MX de este día podrán disfrutarse a través de TV Abierta, por lo que Fox One y Vix se convierten en las únicas alternativas para que los aficionados puedan disfrutar a sus equipos:

19:00 - Querétaro Vs Cruz Azul / Fox One.

19:00 – Pumas Vs FC Juárez / VIX.

21:00 - Monterrey Vs Puebla / VIX.

21:06 – León Vs América / Fox One.

Balones del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Mexsport

Partidos Liga MX: miércoles 22 de abril

La historia cambia para el cierre de la Jornada 16, ya que un total de 3 partidos podrán verse de manera gratuita a través de TV Abierta, siendo Atlético San Luis Vs Santos y Xolos Vs Pachuca los únicos que no contarán con la ventaja de ser transmitidos de manera abierta al aficionado del futbol mexicano.

19:00 - Atlas Vs Tigres / Canal 5, TUDN y VIX.

­­­­19:00 – Atlético San Luis Vs Santos / ESPN, Disney+ y VIX.

19:00 – Mazatlán Vs Toluca / Azteca 7 y Fox One.

21:00 – Necaxa Vs Chivas / Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y Vix.

21:00 – Xolos Vs Pachuca / Fox One.

* La Jornada 17 está lista para disputarse desde el viernes 24 al domingo 26 de abril, definiéndose posiciones y cada uno de los enfrentamientos en Liguilla para los Cuartos de Final del Clausura 2026.

BFG