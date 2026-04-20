Liga MX: Ningún 'grande' va por TV Abierta este martes 21 de abril
Ningún partido de los 'grandes' de Liga MX será transmitido por TV Abierta este martes 21 de abril; solo 3 de los 9 duelos de la Jornada 16 van gratis
Ningún partido de Liga MX a disputarse este martes 21 de abril tendrá transmisión por TV Abierta; en total, únicamente 3 compromisos de los 9 a disputarse en la Jornada 16 del Clausura 2026 podrán verse de manera gratuita.
La Fase Regular del torneo mexicano llega a su fin y 8 equipos mantienen sus aspiraciones por instalarse en la Fiesta Grande del Clausura 2026, sin embargo, pese a disputarse una Jornada doble en donde habrá partidos de vital importancia, únicamente el 33% se podrán disfrutar de manera gratuita por TV Abierta.
Estos son cada uno de los días, horarios, partidos y canales en donde se estarán viviendo los partidos correspondientes a la Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX:
Partidos Liga MX: martes 21 de abril
Contrario a lo habitual, ninguno de los partidos de Liga MX de este día podrán disfrutarse a través de TV Abierta, por lo que Fox One y Vix se convierten en las únicas alternativas para que los aficionados puedan disfrutar a sus equipos:
19:00 - Querétaro Vs Cruz Azul / Fox One.
19:00 – Pumas Vs FC Juárez / VIX.
21:00 - Monterrey Vs Puebla / VIX.
21:06 – León Vs América / Fox One.
Partidos Liga MX: miércoles 22 de abril
La historia cambia para el cierre de la Jornada 16, ya que un total de 3 partidos podrán verse de manera gratuita a través de TV Abierta, siendo Atlético San Luis Vs Santos y Xolos Vs Pachuca los únicos que no contarán con la ventaja de ser transmitidos de manera abierta al aficionado del futbol mexicano.
19:00 - Atlas Vs Tigres / Canal 5, TUDN y VIX.
19:00 – Atlético San Luis Vs Santos / ESPN, Disney+ y VIX.
19:00 – Mazatlán Vs Toluca / Azteca 7 y Fox One.
21:00 – Necaxa Vs Chivas / Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y Vix.
21:00 – Xolos Vs Pachuca / Fox One.
* La Jornada 17 está lista para disputarse desde el viernes 24 al domingo 26 de abril, definiéndose posiciones y cada uno de los enfrentamientos en Liguilla para los Cuartos de Final del Clausura 2026.
BFG