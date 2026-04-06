Liga MX: 7 de 9 partidos de la Jornada 14 se transmitirán por TV Abierta

Luego de un fin de semana lleno de resultados sorpresivos, la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX se podrá sintonizar prácticamente por completo a través de TV Abierta, donde se transmitirán 7 de los 9 partidos a disputarse, incluido el América Vs Cruz Azul en la cancha del Estadio Banorte.

Con Chivas como líder del torneo al sumar 31 puntos, cada uno de los equipos se mantiene en busca de acompañar al Rebaño en la Liguilla del Clausura 2026, donde Toluca intentará levantar el título y obtener el anhelado tricampeonato.

Pletórico el Estadio Akron para el partido entre Chivas y Pumas de la Jornada 13 en el Clausura 2026 Mexsport

Estos son los días, horarios, partidos y canales en los que se estarán transmitiendo cada uno de los compromisos de la Jornada 14 del Clausura 2026:

Partidos de Liga MX / viernes 10 de abril

La actividad arrancará este viernes 10 de abril en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, día en el que podría haber cambios en la tabla de posiciones en busca de uno de los sitios a la Liguilla.

19:00 / Puebla Vs León – Azteca 7.

21:06 / FC Juárez Vs Xolos – Azteca 7.

La actividad de la Jornada 14 de Liga MX arrancará en el Estadio Cuauhtémoc. Mexsport

Partidos de Liga MX / sábado 11 de abril

América Vs Cruz Azul será el partido estelar del sábado 11 de abril en la Liga MX, donde La Máquina arrancará como favorito para llevarse los tres puntos en la reinauguración –a nivel de clubes- del Estadio Banorte; los únicos dos partidos que no van por TV Abierta, serán este día.

17:00 / Tigres Vs Chivas – Azteca 7.

17:00 / Querétaro Vs Necaxa - en exclusiva por FoxOne.

19:00 / Pachuca Vs Santos – en exclusiva por FoxOne.

19:00 / Atlas Vs Monterrey – Canal 5.

21:00 / América Vs Cruz Azul – Canal 5.

Panorámica del Estadio Banorte durante el México Vs Portugal desde la zona de los nuevos palcos de transmisión. Mexsport

Partidos de Liga MX / domingo 12 de abril

Finalmente, la actividad terminará con un compromiso al mediodía en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y cerrará con el duelo entre el actual bicampeón frente al Atlético San Luis, quienes se jugarán una de sus últimas oportunidades por entrar a la Liguilla.

12:00 / Pumas Vs Mazatlán – Las Estrellas.

19:00 / Toluca Vs Atlético San Luis – Canal 5.

El Estadio Olímpico Universitario volverá a recibir un partido al mediodía de Liga MX. Mexsport

BFG