Alberto del Río es detenido en San Luis Potosí  por presunta violencia familiar

El luchador mexicano Alberto del Río, conocido como Alberto El Patrón, fue detenido en San Luis Potosí luego de que su pareja sentimental presentara una denuncia por violencia familiar, lo que movilizó a elementos de la Guardia Civil estatal tras un llamado de emergencia al 911.

De acuerdo con información de autoridades locales, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital potosina, donde la mujer reportó haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte del luchador, situación que derivó en la intervención policial.

Al arribar al lugar, los elementos encontraron a la víctima con signos visibles de violencia, principalmente en rostro y brazos, por lo que procedieron a la detención del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

El reporte indica que la llamada de auxilio se realizó mientras la agresión ocurría, lo que permitió una respuesta inmediata de las autoridades, evitando que el incidente escalara y asegurando la integridad de la víctima.

La detención de Alberto Rodríguez, nombre real del luchador, vuelve a colocar su nombre en el centro de la polémica, en una trayectoria marcada por sus logros deportivos y también por episodios fuera del cuadrilátero.

El originario de San Luis Potosí, de 48 años, es una de las figuras mexicanas más reconocidas en la lucha libre internacional, con un paso destacado por la WWE, donde fue cuatro veces campeón mundial y ganador del Royal Rumble.

Antes de consolidarse en el wrestling, Del Río tuvo formación en la lucha grecorromana, disciplina en la que logró el tercer lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de 1997, además de medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe y participación en Juegos Panamericanos.

Debutó en el año 2000 como Dos Caras Jr., siguiendo la tradición de su familia encabezada por la leyenda Dos Caras, y posteriormente construyó una carrera internacional que incluyó incursiones en Artes Marciales Mixtas, donde enfrentó a Mirko Cro Cop.

La figura de Alberto del Río, marcada por éxitos en la lucha libre, vuelve a ser noticia por temas ajenos al deporte. Mexsport

Sin embargo, su trayectoria también ha estado acompañada de controversias. En el pasado, fue señalado por su expareja Reyna Quintero en Estados Unidos por presuntos delitos graves, caso que no prosperó tras el proceso legal correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre su situación jurídica, mientras se determina su condición conforme avancen las investigaciones oficiales.