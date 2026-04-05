Liga MX: Así se jugaría la Liguilla tras la Jornada 13 del Clausura 2026

Terminó la actividad de la Jornada 13 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX, fin de semana con resultados sorpresivos que mantiene a Chivas en la cima de la tabla de posiciones; así se jugaría la Liguilla al momento.

Con Monterrey como la gran decepción del Clausura 2026, aunque con un sorprendente dato que los mantiene en la contienda por el título, los 4 grandes se ubican en sitios de Liguilla acompañados por otros equipos, en donde destaca la presencia del actual bicampeón y el sorpresivo Atlas.

Monterrey es 13º de la tabla de posiciones a 4 partidos de concluir la Fase Regular. Mexsport

Con un solo partido pendiente, estos son las posiciones tras la actividad de la Jornada 13 en el Clausura 2026 de Liga MX tras la victoria de Pumas sobre el Rebaño:

1. Chivas / 31 puntos (+14 diferencia de goles).

2. Cruz Azul / 27 (+10).

3. Toluca / 26 (+11).

4. Pachuca / 25 (+6).

5. Pumas / 24 (+9).

6. América / 18 (+2).

7. Atlas / 18 (-4).

8. Tigres / 17 (+3).

Tras la Jornada 13 del Clausura 2026, 2 equipos se mantienen con un partido pendiente. Mexsport

9. Necaxa / 16 (-1).

10. León / 16 (-9).

11. Xolos / 15 (-1).

*12. FC Juárez / 15 (-2).

13. Monterrey / 14 (+2).

14. Atlético San Luis / 14 (-2).

15. Puebla / 13 (-5).

*16. Querétaro / 11 (-7).

17. Mazatlán / 11 (-10).

18. Santos / 9 (-16).

* Equipos que mantienen un partido pendiente en el Clausura 2026, mismo que será disputado el martes 7 de abril.

Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026

Los partidos de ida se disputarían entre el miércoles 29 y jueves 30 de abril, mientras que la vuelta de cada una de las eliminatorias correspondientes a los Cuartos de Final se llevarán a cabo entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo.

En caso de empate global, los mejor clasificados avanzarían a Semifinales. Estos serían los enfrentamientos para los Cuartos de Final:

(1) Chivas Vs Tigres (8)

Como líder general del Clausura 2026, y siendo el único equipo clasificado a la Liguilla de manera matemática tras la Jornada 13, Chivas y Tigres estarían midiéndose en la primera instancia de la Liguilla.

Ida: Volcán Universitario.

Vuelta: Estadio Akron.

Chivas y Tigres se enfrentarían en Cuartos de Final, eliminatoria que cerraría en el Estadio Akron. Mexsport

(2) Cruz Azul Vs Atlas (7)

Arrancando la eliminatoria de 180 minutos como amplio favorito, Nicolás Larcamón y Cruz Azul saldrían obligados a instalarse en la antesala de la final ante un conjunto Rojinegro que saldría a la cancha sin presión alguna en busca de la máxima sorpresa.

Ida: Estadio Jalisco.

Vuelta: Estadio Cuauhtémoc.

En la Jornada 2 del Clausura 2026, Cruz Azul derrotó 2-0 al Atlas en el Cuauhtémoc. Mexsport

(3) Toluca Vs América (6)

En el partido que acapararía todos los reflectores de los Cuartos de Final, América se mediría de nueva cuenta ante Antonio Turco Mohamed y Toluca, quienes este semestre sueñan con alcanzar el tricampeonato de Liga MX.

Ida: Estadio Banorte.

Vuelta: Estadio Nemesio Diez.

América y Toluca se enfrentarán en la Jornada 15 del Clausura 2026. Mexsport

(4) Pachuca Vs Pumas (5)

En busca del último boleto para las Semifinales del Clausura 2026, Pachuca y Pumas protagonizarían un partido de poder a poder cerrando en la casa de los capitalinos.

Ida: Estadio Olímpico Universitario.

Vuelta: Estadio Hidalgo.

La última vez que Pachuca y Pumas se enfrentaron en eliminatoria directa, Tuzos eliminó a los universitarios. Mexsport

BFG