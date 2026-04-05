Liga MX: Así se jugaría la Liguilla tras la Jornada 13 del Clausura 2026
Toluca Vs América acapararía los reflectores de los partidos de Cuartos de Final en el Clausura 2026; así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 13
Terminó la actividad de la Jornada 13 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX, fin de semana con resultados sorpresivos que mantiene a Chivas en la cima de la tabla de posiciones; así se jugaría la Liguilla al momento.
Con Monterrey como la gran decepción del Clausura 2026, aunque con un sorprendente dato que los mantiene en la contienda por el título, los 4 grandes se ubican en sitios de Liguilla acompañados por otros equipos, en donde destaca la presencia del actual bicampeón y el sorpresivo Atlas.
Con un solo partido pendiente, estos son las posiciones tras la actividad de la Jornada 13 en el Clausura 2026 de Liga MX tras la victoria de Pumas sobre el Rebaño:
1. Chivas / 31 puntos (+14 diferencia de goles).
2. Cruz Azul / 27 (+10).
3. Toluca / 26 (+11).
4. Pachuca / 25 (+6).
5. Pumas / 24 (+9).
6. América / 18 (+2).
7. Atlas / 18 (-4).
8. Tigres / 17 (+3).
9. Necaxa / 16 (-1).
10. León / 16 (-9).
11. Xolos / 15 (-1).
*12. FC Juárez / 15 (-2).
13. Monterrey / 14 (+2).
14. Atlético San Luis / 14 (-2).
15. Puebla / 13 (-5).
*16. Querétaro / 11 (-7).
17. Mazatlán / 11 (-10).
18. Santos / 9 (-16).
* Equipos que mantienen un partido pendiente en el Clausura 2026, mismo que será disputado el martes 7 de abril.
Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026
Los partidos de ida se disputarían entre el miércoles 29 y jueves 30 de abril, mientras que la vuelta de cada una de las eliminatorias correspondientes a los Cuartos de Final se llevarán a cabo entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo.
En caso de empate global, los mejor clasificados avanzarían a Semifinales. Estos serían los enfrentamientos para los Cuartos de Final:
(1) Chivas Vs Tigres (8)
Como líder general del Clausura 2026, y siendo el único equipo clasificado a la Liguilla de manera matemática tras la Jornada 13, Chivas y Tigres estarían midiéndose en la primera instancia de la Liguilla.
Ida: Volcán Universitario.
Vuelta: Estadio Akron.
(2) Cruz Azul Vs Atlas (7)
Arrancando la eliminatoria de 180 minutos como amplio favorito, Nicolás Larcamón y Cruz Azul saldrían obligados a instalarse en la antesala de la final ante un conjunto Rojinegro que saldría a la cancha sin presión alguna en busca de la máxima sorpresa.
Ida: Estadio Jalisco.
Vuelta: Estadio Cuauhtémoc.
(3) Toluca Vs América (6)
En el partido que acapararía todos los reflectores de los Cuartos de Final, América se mediría de nueva cuenta ante Antonio Turco Mohamed y Toluca, quienes este semestre sueñan con alcanzar el tricampeonato de Liga MX.
Ida: Estadio Banorte.
Vuelta: Estadio Nemesio Diez.
(4) Pachuca Vs Pumas (5)
En busca del último boleto para las Semifinales del Clausura 2026, Pachuca y Pumas protagonizarían un partido de poder a poder cerrando en la casa de los capitalinos.
Ida: Estadio Olímpico Universitario.
Vuelta: Estadio Hidalgo.
BFG