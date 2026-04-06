¡Noche de pesadilla para Pumas! El camión se les descompuso tras empatar ante Chivas 

Lo que vivieron los Pumas de la UNAM la noche del domingo correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026 solo puede llamarse como: una noche de terror. El equipo pasó de la ilusión de ir ganando un partido complicado 2-0, ante el líder de la general, a terminar solo sacando un punto.

Tras el amargo empate 2-2 ante Chivas en el Estadio Akron, donde la victoria se les escapó de forma agónica en el minuto 90+12, el conjunto universitario pensó que su regreso a la Ciudad de México sería el momento ideal para reflexionar y tomar un descanso, pero la realidad fue contraria.

Un video publicado en Instagram por la usuaria miriaam.palafox muestra cómo el camión que llevaba al equipo al aeropuerto de Guadalajara, para tomar el vuelo de regreso a la capital del país, tuvo una falla mecánica, lo cual obligó a cambiar los planes de la logística.

En imágenes que se volvieron virales en redes sociales, se pudo observar a los jugadores y al cuerpo técnico esperando al costado de la unidad en medio de una avenida rápida, mientras el conductor intentaba, sin éxito, reparar el desperfecto.

El video también exhibe cómo Efraín Juárez tuvo que cruzar la avenida, incluso con un ligero susto de ser atropellado, para tratar de tomar taxis y unidades de aplicación, esto según el relato del video, para intentar llegar al aeropuerto.

Juárez sabe que la situación de Pumas para clasificar a la Liguilla está en su total control con la quinta posición de la tabla y una ventaja de seis puntos sobre el América y, a pesar del empate, se mostró satisfecho de ver el planteamiento de sus jugadores.

¿Cuándo es el próximo partido de Pumas de la UNAM?

Pumas de la UNAM jugará el domingo 12 de abril ante Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario en partido correspondiente a la fecha 14. El viernes 17 encararán al Atlético San Luis en la jornada 15.