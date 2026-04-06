¡Debut y despedida! Álvaro Morales es cesado de Peluche Caligari tras un solo partido

La incursión de Álvaro Morales en los banquillos de la Kings League Américas resultó ser solo una aventura de una tarde luego de que la directiva de Peluche Caligari, comandada por Álex y Gabriel Montiel, anunció de manera sorpresiva la salida del polémico analista de ESPN tras dirigir apenas un encuentro.

La derrota de 5-2 ante Aliens fue una señal de que el futuro entre ambas partes no llevaría a buen puerto, por lo que Peluche Caligari decidió no continuar con la aventura con el analista de televisión.

A través de un comunicado en redes sociales, el club agradeció el compromiso de Morales: "Gracias por vestir los colores Álvaro, te deseamos lo mejor", un mensaje con el que cerraban la aventura en la Kings League.

"Me siento enojado y frustrado": Álvaro Morales

Tras el silbatazo final del que terminó siendo su único juego, Morales no ocultó su sentir ante los micrófonos, mostrando una faceta de autocrítica mezclada con su habitual tono desafiante.

“Me siento enojado, frustrado. Es parte de la inexperiencia”, confesó el comunicador, quien de inmediato anticipó la reacción de sus críticos: “Mis detractores y mis haters van a encabezar con que pierda Álvaro Morales su primer partido en Liga”.

A pesar del marcador adverso, el ahora exentrenador defendió el esfuerzo de su plantilla. “Yo estoy satisfecho con el desgaste, el empuje, la energía de mis jugadores, el sacrificio que hicieron. Son detalles que nos cuestan caro, sobre todo al tomar el riesgo de atacar constantemente en el último tercio del campo, pues perdíamos en las reconversiones”, explicó sobre las fallas tácticas antes de cargar con el peso: “Es totalmente mi derrota por la falta de experiencia, pero si algo he aprendido en mi vida es que cuando el colmillo se me afila, doy de lo mejor”

Morales también reveló que contó con el apoyo constante de los presidentes para intentar sacar partido de las reglas de la Kings League.

“Agradezco mucho que hayan estado conmigo los presidentes al lado, uno de los que me 'coachearon'. Le agradezco que hayan estado ellos conmigo para utilizar las tarjetas en los momentos adecuados”.