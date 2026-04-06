Faitelson ofrece disculpa tras polémica con Crosas: “Perdí la cabeza”

David Faitelson bajó la intensidad después del cruce que protagonizó con Marc Crosas en televisión y que se volvió viral, al reconocer que se equivocó y ofrecer una disculpa pública tras lo ocurrido en pleno análisis del América.

El comentarista de TUDN fue directo y asumió su responsabilidad luego de la discusión que se encendió durante el programa, cuando debatían el empate 1-1 ante Santos y las decisiones en la planeación del Clausura 2026.

Quiero disculparme públicamente con mi compañero Marc Crosas. El sábado pasado tuvimos una discusión muy acalorada, en donde yo perdí la cabeza y me equivoqué”.

El momento que detonó la polémica se dio cuando Crosas puso sobre la mesa la responsabilidad del propietario del club, lo que incomodó a Faitelson, quien respondió con una frase fuera de lugar que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Dije algunas palabras incorrectas, no son parte de mi educación, perdí la cabeza, punto. Y trataré de que en el futuro no vuelva a ocurrir”.

La escena, que incluyó a Miguel Herrera, Mauricio Ymay y Emanuel Villa en la mesa, generó cientos de reacciones divididas, con críticas tanto para Faitelson como para Crosas, en un debate que escaló más allá del análisis deportivo.

El propio Faitelson explicó que atraviesa un momento de alta exigencia tras su llegada a la televisora, lo que también influyó en su reacción.

He tenido meses de mucha presión. No ha sido fácil la transformación ni para mí ni para mi familia de llegar a una empresa como esta”.

Además, el periodista aprovechó para agradecer el respaldo dentro de la empresa, en medio del ruido mediático que generó el episodio.

Quiero agradecer profundamente a todas las personas que son parte de TUDN… me han recibido como una persona más de su familia, me han apoyado, respaldado”.

Lejos de mantener la confrontación, Faitelson dejó claro que no existe un conflicto personal con Crosas y que su intención es mantener la relación profesional.

Ofendí a un compañero de trabajo… es un hombre que yo no tengo nada contra él, al contrario, lo estimo, lo respeto, lo admiro y me siento muy a gusto trabajando con él”.

El episodio, que inició como un debate sobre el momento del América, terminó por convertirse en uno de los momentos más virales de la semana en la televisión deportiva, ahora con un cierre más mesurado tras la disculpa pública del analista.