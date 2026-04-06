México impulsa liga de futbol de playa y apunta al Mundial

México dio un paso importante en el desarrollo del futbol de playa, con la intención de estructurar una liga nacional que permita fortalecer a sus selecciones y dejar atrás los procesos improvisados de convocatoria.

La iniciativa, encabezada por la Federación Mexicana de Futbol, contempla la creación de torneos regionales, así como la capacitación de entrenadores y árbitros, con el objetivo de generar una base sólida que permita competir de mejor forma en el escenario internacional.

“Este evento nos va a ayudar mucho en el tema de la liga. Hicimos tres selectivos con poco tiempo de planeación previa a El Salvador y Acapulco; lo vimos como el primer granito de arena”, explicó Mauricio Bailón, director general de desarrollo deportivo del organismo.

El proyecto ya comenzó a generar interés en distintas regiones del país. Tamaulipas, Huatulco, Puerto Vallarta y Tijuana han mostrado disposición para integrarse, aprovechando que el futbol de playa también involucra a actores clave como Secretarías de Turismo y el sector hotelero.

“Primero que sean torneos regionales, que empiece a generar demanda de capacitación. Es un proceso: promover y promover, armar selectivos sin estar sobre las rodillas y que exista una práctica habitual”, añadió Bailón.

El plan contempla incluso la implementación de microciclos de trabajo, con la intención de profesionalizar el seguimiento de jugadores y evitar improvisaciones en futuras convocatorias.

México levanta la mano para el Mundial

En paralelo al desarrollo de la liga, México también apunta a convertirse en sede de la Copa del Mundo de futbol de playa, una aspiración que comenzará a tomar forma con el Acapulco Beach Soccer 2026, torneo que se disputará en la Arena GNP de Acapulco.

“No sé si sea ambicioso, más bien realista. México ha demostrado capacidad de organización como el mejor país del mundo. Una manera de presentarnos es hacer un buen torneo en Acapulco”, aseguró Bailón.

El directivo subrayó que el país busca posicionarse como candidato ante la FIFA, en un momento en el que el organismo aún analiza los formatos de sus próximas competiciones.

Un proyecto a largo plazo

El futbol de playa sigue siendo un deporte en crecimiento en México, pero la intención es clara: construir desde la base para competir con mayor regularidad.

Además de esta candidatura, el país mantiene su interés en albergar distintos torneos internacionales, incluyendo Copas del Mundo en categorías varonil, femenil y Mundial de Clubes, a los que ahora se suma el futbol de playa.

Los Mundiales de futbol de playa se celebran cada dos años, y para la edición de 2027, uno de los países que ya levantó la mano es El Salvador, lo que anticipa un proceso competitivo por la sede.

Con este panorama, México busca dejar de reaccionar y comenzar a planear, apostando por una estructura que le permita crecer desde lo local hasta lo global.