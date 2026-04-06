"Son los partidos que me gustan", avisa Jardine previo al América Vs Nashville

Luego de empatar ante Santos y ser relegados al sexto lugar en la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Liga MX, André Jardine aseguró la eliminatoria ante Nashville son los partidos que le gusta jugar al conjunto azulcrema: “Espero que América esté a la altura”.

A horas de enfrentarse a Nashville, el entrenador brasileño del América aseguró que medirse ante el actual líder de la Conferencia Este no será tarea fácil, por lo que espera que su equipo no desentone y logre imponer condiciones:

Nos dolió el resultado, en otros momentos la historia fue al revés. El partido de Nashville será distinto. El rival en casa tiene todo para hacer un gran juego, identificamos la jerarquía del rival, será una prueba importante y espero que América esté a la altura del partido”.

Imaginando cómo podría darse el compromiso, Jardine aseveró que la contundencia será clave para conseguir su boleto a las Semifinales de la Concachampions, título que no consiguen desde hace una década:

Estos son los partidos que me gustan porque son de quien consigue ser más dominante y contundente. Imagino que el juego se decidirá desde la contundencia y quien aproveche mejor sus oportunidades”.

Las ausencias han golpeado al América a lo largo del semestre, por lo que hizo mención a Luis Ángel Malagón, Dagoberto Espinoza y Henry Martin, siendo estos dos últimos los más cercanos a regresar con el conjunto 16 veces campeón de Liga MX:

Dagoberto (Espinoza) está muy cerca de regresar, fue una lesión igual y una ausencia importante, Henry Martín y Malagón que son dos jugadores de Selección Mexicana, Martín es nuestro líder y sabemos la importancia que tiene para el club; Malagón con la mala suerte de una lesión rara y difícil de entender”.

Finalmente, la mira se tiene puesta en lo más alto, que sería disputar la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029, torneos para los cuales se han preparado con el transcurso de los torneos oficiales y amistosos:

Queremos jugar el Mundial de Clubes, que nuestra afición disfrute de América en competencias del más alto nivel. Conseguimos algunos amistosos contra los mejores equipos del mundo, América viene de años compitiendo a un nivel muy alto”.

Raphael Veiga llegó para ser campeón de Concachampions

En el caso específico de Raphael Veiga, el mediocampista brasileño no titubeó y aseveró que una de sus intenciones es ser campeón de Concachampions:

Salí de Brasil también con el objetivo de venir aquí a ganar este campeonato. Nashville tiene sus méritos, ¿no? Eliminó al Inter Miami y obviamente es un gran equipo”.

Finalmente, el futbolista carioca destacó el poderío de Nashville, quienes echaron al Inter Miami de Lionel Messi en la fase previa:

Nashville es un gran equipo y seguramente será un partido muy disputado; tenemos que estar preparados para hacer lo que sea necesario para ganar. Sería un paso importante”.

BFG