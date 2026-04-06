Malagón da sus primeros pasos tras lesión que lo alejó del Mundial 2026

Tras la lesión del pasado martes 10 de marzo, Luis Ángel Malagón compartió en redes sociales sus avances y mostró sus primeros pasos tras quedarse sin poder disputar lo que resta del Clausura 2026 de Liga MX, Concachampions y el Mundial 2026 con Selección Mexicana; no se conoce a ciencia cierta su fecha de regreso a las canchas.

Fue durante los Octavos de Final de Concachampions 2026 cuando América se metió a la cancha del Subaru Park para enfrentarse a Philadelphia Union, sin embargo, en el ocaso del primer tiempo, Luis Ángel Malagón prendió las alarmas al despejar el esférico y quedarse tendido sobre el terreno de juego.

Una vez atendido y siendo sometido a exámenes médicos de rigor, se determinó que el portero azulcrema sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, lesión que lo alejaría del resto del semestre, incluyendo el Mundial 2026 en el que luchaba por la titularidad frente a Tala Rangel.

A días de cumplir un mes de rehabilitación, el portero de América compartió en sus redes sociales los primeros avances que ha tenido, mostrando su agradecimiento por volver a caminar:

Varias semanas después, por fin vuelvo a caminar. Gracias, gracias, gracias”.

Por supuesto, tanto América como la Selección Mexicana le brindaron total apoyo al cancerbero azulcrema que soñaba con asistir a su primera Copa Mundial de la FIFA, ilusión que tendrá que esperar –al menos- un ciclo mundialista más (4 años), momento en el que tendrá 33 años de edad.

Hasta el momento se desconoce de manera oficial el alcance exacto de su lesión, ya que América simplemente confirmó una ruptura del tendón de Aquiles, sin especificar si se trata de una cuestión parcial o total, dejando en entredicho el tiempo de recuperación que deberá tener previo a volver a ponerse los guantes y defender el arco tanto del América como de la Selección Mexicana.

BFG