Justin Turner revive en Tijuana: de la incertidumbre en MLB al reto de llevar a Toros al título en LMB

El silencio de las llamadas desde las Grandes Ligas comenzó a pesarle más de lo esperado. Sin ofertas, sin rutas claras, la carrera de Justin Turner parecía entrar en una pausa incómoda con esencia de retiro. Hasta que apareció Tijuana.

Este martes, durante su presentación con los Toros de Tijuana, el expelotero de MLB, figura reciente de los Dodgers y campeón de la World Series 2020, dejó ver que el fuego del beisbol nunca se fue de su cuerpo, sólo estaba esperando un motivo para volver a latir.

Sabía que quería seguir jugando beisbol, pero no estaba recibiendo llamadas de las Grandes Ligas. Cuando Guillermo empezó a contactarme sobre venir a Tijuana, me hizo sentir como un niño otra vez”, contó Turner en su presentación

Turner habló desde un lugar íntimo, ese donde la incertidumbre amenaza con cerrar etapas. Pero también donde una oportunidad puede reescribir la historia.

Había una parte de mí que pensaba que el beisbol se había terminado. Guillermo reavivó esa chispa”.

En casa, como espectador involuntario, entendió lo que realmente estaba perdiendo. Los entrenamientos de primavera, los primeros juegos al norte de la frontera, todo le devolvió una sensación que no esperaba tan pronto.

Ver los juegos en Estados Unidos me hizo darme cuenta de cuánto ya extrañaba el juego, y no había pasado tanto tiempo”.

La decisión tomó forma en esas conversaciones. No sólo era volver a jugar, era hacerlo en un entorno distinto, con una energía que Turner reconoce incluso antes de vivirla.

Venir a un país que sé que es tan apasionado por el beisbol fue la cereza del pastel”.

El siguiente paso ya tiene fecha. Los Toros abrirán temporada este viernes ante los Saraperos de Saltillo, en una campaña donde la franquicia busca romper una sequía que se extiende desde 2021, cuando conquistaron su segundo título. El objetivo es claro, alcanzar el tercero en su historia.

Toros embiste por el campeonato de LMB

Turner no esquiva esa expectativa. La abraza.

No puedo esperar para empezar. No puedo esperar para ponerme el uniforme de Toros y ayudar a traer otro campeonato a Tijuana”.

En Tijuana no sólo llega un refuerzo. Llega un pelotero que encontró en el borde de su carrera una razón para seguir. Y en esa mezcla de pasado glorioso y presente incierto, vuelve a empezar.